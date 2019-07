Het debat: moet nultolerantie voor alcohol in het verkeer worden ingevoerd? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

11 juli 2019

06u36 10 Na het ongeval dat Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) veroorzaakte onder invloed van alcohol , duikt opnieuw de discussie op of we naar een nultolerantie moeten voor alcohol in het verkeer. Wat denk jij over deze kwestie? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen en voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid:

“België is zowat de slechtste leerling van de Europese klas op het vlak van verkeersveiligheid”, zegt Berx. “Belgen rijden het meest onder invloed van drugs en pillen. Bijna twintig procent geeft toe in de voorbije dertig dagen minstens één dag met een te hoog alcoholpromille te hebben gereden. Enkel Frankrijk doet op dit vlak nog slechter.”

Stoppen na een glas, is kennelijk moeilijker dan niet beginnen als men nog moet rijden. Het is als met het zakje chips of snoep. Open is op Cathy Berx

Berx is van mening dat zolang de norm lakser is dan ‘nul’, de verleiding om iets te drinken groot blijft. “Stoppen na een glas, is kennelijk moeilijker dan niet beginnen als men nog moet rijden”, zegt ze. “Het is als met het zakje chips of snoep. Open is op. De groepsdruk zal eindelijk kantelen. Gedaan met dat ‘eentje dat nog wel moet kunnen’. Overigens, tussen de limieten kennen en respecteren, gaapt in België een grote kloof. We helpen elkaar niet, om die te dichten. Alleen een duidelijke norm: nultolerantie, biedt enige kans op de juiste sociale controle. Wie nog moet rijden, drinkt niet. We gedronken heeft, rijdt niet.”

Volgens Berx zal de nultolerantie van alcohol in het verkeer een preventieve werking hebben voor wie nu nog rekent en net over de schreef gaat. “De kans is erg groot dat – uiteindelijk - enkel de ‘die hards’ overblijven, waardoor het vermeende probleem van gebrek aan politiecapaciteit van de baan is.”

Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen:

“Voor ons is verkeersveiligheid essentieel”, benadrukt De Caluwe. “Wij steunen de Bob-campagnes en promoten het verstandig omgaan met alcohol, maar een verbod invoeren zal het probleem niet volledig oplossen. Vergelijk het met een snelheidslimiet waar een bestuurder zich aan moet houden. Iedereen weet dat het verboden is over een bepaalde grens te gaan, maar toch zullen er altijd enkelen zijn die deze limiet niet zullen respecteren.”

Een nultolerantie van alcohol in het verkeer zou iedereen bestraffen, terwijl slechts een minderheid niet kan omgaan met alcohol Matthias De Caluwe

“Daarnaast zou een nultolerantie van alcohol in het verkeer iedereen bestraffen, terwijl slechts een minderheid niet kan omgaan met alcohol. Een betere manier zou zijn om de pakkans te verhogen en overtreders harder aan te pakken.”

Volgens De Caluwe moet ook extra worden ingezet op sensibiliseringscampagnes om de mentaliteit van bestuurders te veranderen. Daarnaast ziet hij ook het nut in van alcoholscans die in parkeergarages in Vlaamse steden en gemeenten verder kunnen worden uitgerold. “Een goede manier om de bewustwording bij bestuurders te vergroten”, zegt De Caluwe.

Stef Willems, verkeersinstituut Vias:

Vias pleit in een eerste stadium voor het aanpakken van de grootste risico’s. Die zitten momenteel in de groep van bestuurders boven de 0,5 promille. “Daarnaast pleiten we voor een nultolerantie voor beginnende bestuurders en bestuurders van gemotoriseerde tweewielers”, aldus Willems. “Uit studies is gebleken dat bij beginnende bestuurders de impact van alcohol nog groter is, omdat ze mentaal gefocust zijn op ‘hoe moet ik rijden?’. En bij bestuurders van tweewielers kan alcohol een invloed hebben op het evenwicht. Bij een minste storing kunnen ze gemakkelijk vallen.” Vias hoopt eerst deze grootste risicogroepen aan te pakken om in een volgende stap te evolueren naar een nultolerantie voor iedere bestuurder.

Ook de pakkans willen ze graag verhoogd zien. “In combinatie met een nultolerantie en sensibiliseringscampagnes hopen we dat ons land kan evolueren naar een cultuur waar het is ingebakken dat drinken en rijden niet samengaan”, besluit Willems.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet nultolerantie voor alcohol in verkeer ingevoerd worden? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.