Het debat: moet nultolerantie voor alcohol in het verkeer worden ingevoerd? Dit is jullie mening tvc

11 juli 2019

17u30 0 Na het ongeval dat Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) veroorzaakte onder invloed van alcohol, duikt opnieuw de discussie op of we naar een nultolerantie moeten voor alcohol in het verkeer. Is dit een goed idee? Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties. Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Guy Malfait: “Nee nee nee. Daarmee straf je enkel de grote groep die wel kan stoppen na 1 glas. De oplossing is als volgt: verhoog de pakkans, en deel VEEL strengere straffen uit.”

Wendy Vandereyken: “Bij nultolerantie weet je tenminste waar je aan toe bent. Nu is het vaak onduidelijk wanneer je teveel op hebt, want van sommige alcoholische dranken mag je maar één glas drinken, en van andere dan weer twee glazen, enz... En wanneer je één glas hebt gedronken, is de verleiding groot om nog een tweede te drinken. De grens is te vaag, bij een nultolerantie is het wel duidelijk.”

Thomas Miller: “Vreemde redeneringen hier weeral. Iemand die zich houdt aan de huidige limiet, vormt geen risico op de weg en zal zich ook houden aan de nultolerantie. Wie zich nu van niets aantrekt en zat rondrijdt, zal dat bij nultolerantie ook doen. Straks wil men een zone 20, omdat sommigen zich niet aan 50 km/u willen houden.”

Lage pakkans gecombineerd met straffeloosheid. België is het land waar niks mag, maar alles kan Danny Clabots

Danny Clabots: “Neen. Dat men eerst eens begint met de bestaande wetgeving effectief te doen naleven. Het is zoals met snelheid, het enige wat men bereikt is dat meer mensen mogelijk in fout zijn, terwijl de echte “daders” gewoon doorgaan. Lage pakkans gecombineerd met straffeloosheid. België is het land waar niks mag, maar alles kan.”

Marc Geerts: “Natuurlijk moet het nultolerantie worden. De ene persoon is na het drinken van 2 pintjes al in de wind en de andere persoon kan rustig 10 pintjes drinken zonder ook maar iets te voelen....dus 0 moet het worden. Zo simpel kan het zijn. Glaasje op, laat je rijden.”

Tom Verelst: “Drink zoveel alcohol als je wil, maar doe dat dan thuis of zorg voor een chauffeur die geen druppel alcohol gedronken heeft. Iemand die dronken of onder invloed van verdovende middelen betrapt wordt achter het stuur mogen ze voor mijn part zijn rijbewijs voor een paar jaar inhouden, daarna alle proeven en examens terug laten afleggen en auto verbeurd verklaren. En in geval van vluchtmisdrijf onder invloed rijbewijs definitief kwijt.”

Het is niet het probleem van mensen die een glaasje drinken, maar wel het probleem van doordrinkers of verslaafden. Ik vermoed dat het ook altijd dezelfde zijn die op de rechtbank staan Ivan Aerts

Glenna De Naeyer: “Nultolerantie is het einde voor veel horecazaken, het sociaal leven zal eveneens onder deze maatregel verder verminderen, zelfs bij feestjes bij de politie mag er weer alcohol geschonken worden, anders kwam er niemand meer. En wat met tabak? Hoeveel slachtoffers per jaar? Veel mensen beseffen dat het louter om geld draait, de overheid heeft nu eenmaal oneindig veel nodig.”

Ivan Aerts: “Ik ben tegen. Het is niet het probleem van mensen die een glaasje drinken, maar wel het probleem van doordrinkers of verslaafden. Ik vermoed dat het ook altijd dezelfde zijn die op de rechtbank staan. Ik zou wel de straffen veranderen. Vanaf 3e keer gepakt sowieso herdoen van theorie en/of praktijk en vanaf 5e keer minimaal boete van 25.000 euro, 500 uren vrijwilligerswerk bij verkeerslachtoffers en automatische verbeurdverklaring van auto. Ook een aparte bestraffing bij mensen die gepakt zijn +1,3 p.”