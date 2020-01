HET DEBAT. Moet nultolerantie voor alcohol in het verkeer ook voor fietsers gelden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk ttr

08 januari 2020

09u00 2 Niet alleen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vindt dat fietsers met een paar glazen op nog mogen rijden, ook Groen is daarvoor te vinden . Zij zouden wél nog 0,5 promille in hun bloed mogen hebben. Sp.a vindt dat een nultolerantie voor alcohol voor iedereen van toepassing moet zijn, maar controles op fietsers moeten geen prioriteit worden. Wat denk jij? Moet de nultolerantie ook voor fietsers gelden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Wies Callens, Fietserbond:

De Fietsersbond vindt het “lastig om een standpunt in te nemen” in het debat. “We willen natuurlijk mee onze schouders zetten onder nultolerantie voor alcohol in het verkeer. Dat is immers nodig. In een ideale wereld is dat iets wat voor alle bestuurders hetzelfde is: fietsers, gebruikers van de step, vrachtwagen- en autobestuurders”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.

Volgens hem moet de discussie in een breder perspectief worden geplaatst. “Moeten we niet kijken naar de strafmaat die wordt gehanteerd als iemand wordt betrapt op alcohol in zijn bloed terwijl hij aan het rijden is? Moeten we niet gaan naar diversiteit in de strafmaat bij een verkeersovertreding? Zo geef je het signaal dat het geen goed idee is om als fietser alcohol te drinken.”

Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD):

“Ik ben voorstander van 0,0 promille alcohol in het verkeer. Elk ongeval onder invloed van alcohol is er een teveel. Dit kan veel gevolgen hebben voor onschuldige mensen. Er zal een serieuze mentaliteitsverandering moeten komen. Als je rijdt, dan drink je geen alcohol. Dat moeten we zoveel mogelijk bekrachtigen”, aldus Marijs Geirnaert. “Een ongeval dat wordt veroorzaakt door een fietser heeft vaak minder dramatische gevolgen dan een ongeval dat wordt veroorzaakt met een wagen of een motor, maar anderzijds kan dit voor de persoon in kwestie wel erge gevolgen hebben.”

Alle uitzonderingen zorgen ervoor dat de communicatie troebel wordt Marijs Geirnaert, VAD

Volgens Geirnaert moet de communicatie over de nultolerantie voor alcohol in het verkeer vooral duidelijk verlopen. “’Hoe helderder, hoe beter’, luidt de regel. Alle uitzonderingen hierop zorgen ervoor dat communicatie troebel wordt. Je gaat je afvragen waarom de regel wel geldt voor autobestuurders, maar niet voor fietsers. Dat vraagt toch ook coördinatie in het verkeer. Het is dus eenvoudiger als je de lijn doortrekt en het voor iedereen van toepassing is.”

Kris Peeters, mobiliteitsexpert:

Volgens mobiliteitsexpert Kris Peeters zijn er twee standpunten mogelijk: een is principieel, het andere pragmatisch. “Het principiële standpunt is het meest correct”, stelt Kris Peeters. “Alcohol en verkeer is nooit een goed idee om te combineren. Dat is altijd gevaarlijk en geldt voor alle weggebruikers. Dat gezegd zijnde kun je een onderscheid maken tussen voetgangers en fietsers enerzijds en autobestuurders anderzijds. Het is vanzelfsprekend - als je een portie gezond verstand hanteert - dat de risico’s voor jezelf en anderen een pak groter zijn wanneer je je onder invloed in het verkeer begeeft met de wagen dan wanneer je fietst of wandelt.”

“Als er een nultolerantie geldt voor autobestuurders in het verkeer, waarom dan ook niet voor voetgangers en fietsers kun je je afvragen”, gaat Peeters verder. “Maar dan wordt het helemaal moeilijk. Als je als voetganger geen glaasje meer op mag hebben, dan kun je ook geen taxi nemen bijvoorbeeld. Tenzij die je van deur tot deur afzet, want anders kun je gestraft worden.”

We mogen niet het signaal geven dat het oké is om je als fietser dronken in het verkeer te begeven Kris Peeters, mobiliteitsexpert

“Dan is er nog de pragmatische aanpak. Alleen moet je er rekening mee houden dat mensen die een paar glazen op hebben, niet gaan denken dat ze toch maar de auto kunnen nemen in plaats van de fiets omdat het geen verschil maakt qua strafmaat. Als je het écht principieel wil aanpakken, dan moet je alcohol uit het openbare leven bannen. Maar daarvoor is onze maatschappij absoluut nog niet klaar.”

“We mogen niet alleen focussen op de automobilist”, vindt Peeters. “We mogen niet het signaal geven dat het oké is om je als fietser dronken in het verkeer te begeven”, concludeert hij.

Werner De Dobbeleer, Vlaamse Stichting Verkeerskunde:

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde vindt dat nultolerantie voor alcohol in het verkeer voor alle bestuurders moet gelden. “Een onderscheid tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd is volgens ons niet te rechtvaardigen”, licht Werner De Dobbeleer toe. “We hebben ook even gediscussieerd of er een aparte alcohollimiet voor fietsers moet komen, maar daarvan zijn we geen voorstander. In theorie lijkt dat steek te houden. Als fietser onder invloed vorm je een minder groot risico voor anderen dan voor jezelf. Ter vergelijking, een chauffeur van een pick-uptruck onder invloed gaat meer risico voor anderen vormen dan een fietser.”

Je moet voor fietsers dezelfde limiet hanteren als voor andere bestuurders Werner De Dobbeleer, Vlaamse Stichting Verkeerskunde

“Maar als je het totale effect bekijkt op de verkeersveiligheid en als het verminderen van het aantal verkeersdoden het uitgangspunt is, dan is het duidelijk dat een fietser ongeveer hetzelfde risico loopt bij ongevallen als eender welke andere bestuurder die gedronken heeft”, stelt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “Een fietser brengt vooral zichzelf in gevaar wanneer hij/zij gedronken heeft, andere bestuurders brengen vooral de tegenpartij in gevaar. Je moet dus concluderen dat je voor fietsers dezelfde limiet moet hanteren als voor andere bestuurders.”

“Als je met verschillen werkt en voor bepaalde categorieën een hogere limiet toelaat dan voor anderen, dan krijg je een welles-nietesspelletje. Welke categorieën geef je dan de voordelen en welke niet? Een bromfietser is bijvoorbeeld ook een kwetsbare weggebruiker, zo blijkt uit de statistieken. Ze zijn vaker betrokken bij ongevallen als slachtoffer dan als veroorzaker. Dan kun je de redenering doortrekken... als bromfietser moet je in die logica meer kunnen drinken dan andere bestuurders, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet op.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet nultolerantie voor alcohol in het verkeer ook voor fietsers worden ingevoerd? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.