HET DEBAT. Moet nultolerantie voor alcohol in het verkeer ook voor fietsers gelden? Dit is jullie mening Redactie

08 januari 2020

17u30 6 Niet alleen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vindt dat fietsers met een paar glazen op nog mogen rijden, ook Groen is daarvoor te vinden . Zij zouden wél nog 0,5 promille in hun bloed mogen hebben. Sp.a vindt dan weer dat een nultolerantie voor alcohol voor iedereen van toepassing moet zijn, maar controles op fietsers moeten geen prioriteit worden. Eerst kwamen onze experts aan het woord . Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties in het debat.

Ronny Cuypers: Laten we blij zijn dat mensen die enkele pintjes gaan drinken de auto laten staan en met de fiets of te voet gaan. Er moet natuurlijk wel een realistische limiet zijn voor die weggebruikers. En de eventuele straf moet ook aangepast zijn aan het voertuig. Het is toch totaal van de pot gerukt dat je je rijbewijs riskeert als je te voet of met de fiets naar huis gaat na enkele pintjes. Of mag je zonder rijbewijs niet meer wandelen?

Els Vervoort: Het was in Ierland denk ik dat ze ooit eens een nultolerantie ingevoerd hebben. Gevolg, de mensen gingen niet meer naar de pub en vooral mensen die veraf woonden van het openbare leven bleven thuis en misten dus de sociale omgang. Gevolg, het aantal zelfmoorden piekte en de nultolerantie werd afgeschaft. Men kan het verkeer ook benaderen zoals in voetbal. Deelnemen is aanvaarden van risico.



Wesley De Cock: Als voor fietsers nultolerantie geldt, is het niet meer nodig om de fiets te nemen als je iets gaat drinken en zullen mensen meer terug de auto nemen, wat we net niet willen. Vandaar dat voor fietsers meer flexibiliteit nodig is dan voor auto’s wat betreft alcohol in het verkeer. Mensen die zeggen dat men maar een taxi moet nemen, hebben er geen benul van wat dat kost tegenwoordig.

Anousch Vallaeys: Ik snap dat dronken fietsen gevaarlijk is. Maar als men dit doorvoert, moet men ook een alternatief voorzien. Mensen met minder geld kunnen geen taxi betalen en het openbaar vervoer rijdt niet altijd ‘s nachts. Dat is ook een reden waarom er nog veel mensen dronken met de fiets rijden, bijvoorbeeld feestende jongeren die geld sparen, tot die groep behoor ik. Auto rijden en drinken is in de jongere generatie al not-done, de fiets is een middel om toch thuis te geraken momenteel.

Ivan Hessels: Voor weggebruikers dienen dezelfde regels te gelden. Autobestuurders, camionbestuurders, bestuurders van motorfietsen, bromfietsers van alle klassen, fietsers, steppers, bestuurders van landbouwvoertuigen tot zelfs ruiters te paard op de openbare weg. Allen dus, die zich voortbewegen met een middel hiervoor. Dan pas past men één duidelijke regel toe zonder discussies en interpretaties achteraf!

Tony De Peikerd: Onder invloed rijden als fietser is zéker niet verstandig, maar de risico’s dat hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk kleiner en minder gevaarlijk dan rijden (onder invloed) met de auto. De kans dat je als fietser een (dodelijk) ongeval veroorzaakt is miniem. Voor studenten is het financieel en praktisch ook niet altijd mogelijk om een taxi of vervoer te regelen. In dat geval lijkt de fiets mij de beste optie om huiswaarts te keren.

Stefan Nicolai: Zelfde regels voor automobilisten en fietsers, en eender welke weggebruiker! Nu rijden er al veel zonder licht, door het rood, op de stoep, en ze wanen zich overal heer en meester, zonder zich iets aan te trekken van verkeersregels. En dan zouden ze ook nog dronken mogen gaan rondrijden?

Guido Deville: Een absolute nultolerantie vind ik geen goed idee. De huidige regelgeving volstaat. Wie zich daaraan houdt vormt normaal geen gevaar op de weg. Waarom zou men voor fietsers soepele regels invoeren? Omdat ze enkel zichzelf in gevaar brengen? Gaan we de verplichte fietsverlichting en het verplicht dragen van een gordel in de auto dan ook afschaffen? Neen toch! En als je een dronken fietser doodrijdt, dan zit je als autobestuurder toch met een trauma, ook al zou jezelf geen schuld treffen.

Eefje Lombaerts: Het moet maar gebeuren, iemand rijdt en de dronken fietser zorgt voor een ongeval met een auto. De autobestuurders heeft niks gedronken en het accident kwam door de fietser... een levenlang schuldgevoel door alcohol. Je verschuift het probleem door naar een ander minder groot voertuig. Veiligheid voorop.

Emiel Wouters: Staat er ergens in de wet niet dat de regels gelden voor al het rijdend vervoer. Horen daar de fietsers niet bij? En daarbij als die zatteriken met hun fiets waggelend over straat fietsen en vallen waar ze kunnen, zijn zij dan geen GROTER GEVAAR dan de auto’s en vrachtwagens die overheen rijden omdat ze niet meer kunnen uitwijken? Gebruik toch eens uw verstand. Ze zijn nu al het grootste slachtoffer in het verkeer.

Phil Duncan: Alcohol en verkeer gaan niet samen. Is het nu een automobilist of een fietser, iedereen gelijk voor de wet. Als we verkeersslachtoffers willen doen dalen, is dat de enige juiste oplossing en weeral geen lap en tapwerk met uitzonderingen om het te ondergraven.

Guido Bervoets: De discussie die opgestart wordt over de fietsers is gewoon een afleidingsmanoeuvre om de nultolerantie zonder glijmiddel in onze strot te rammen. De discussie moet niet gaan over fietsers die in tegenstelling tot andere weggebruikers wel of geen glaasje op mogen hebben maar of een nultolerantie op zich wenselijk is of niet. Ik vind nultolerantie een pestmaatregel die juist niks gaat oplossen en die alleen maar voor heel veel frustratie en enorm veel boetes zal zorgen.

Romain Thyssens: Nultolerantie is extreem. Terwijl er veel bejaarden -met een lagere reactiesnelheid dan ik na 20 biertjes- wel probleemloos kunnen rondrijden. Niemand moet overdrijven. De chauffeur niet. En de overheid ook niet. 0,5 moet gewoon kunnen.

Tom Van Daele: Nultolerantie is niet nodig, maar bestraf mensen die zondigen tegen de huidige regelgeving (zowel automobilisten als fietsers) harder. Wie met een voorlopig rijbewijs bijvoorbeeld positief blaast moet 5 jaar wachten vooraleer hij rijbewijs kan halen. Automobilisten met meer dan 1 promille hun auto verbeurd verklaren en rijbewijs 1 jaar intrekken, ... Straffeloosheid moet er uit. Ik rijd reeds 22 jaar met de auto en slechts 2 keer alcoholcontrole gehad.