HET DEBAT. Moet nultolerantie voor alcohol achter het stuur worden ingevoerd? Dit is jullie mening

28 oktober 2019

17u30 4 Groen en sp.a hebben vorige week een gezamenlijk wetsvoorstel ingediend voor nultolerantie voor alcohol achter het stuur. Concreet zou dat een (symbolische) drempel betekenen van 0,2 promille alcohol in het bloed in plaats van de 0,5 promille die nu geldt. Eerder vandaag kwamen experts en betrokkenen aan bod . Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Claudia Rosseel: Ik vrees dat mensen dan minder zullen letten op de hoeveelheid die ze drinken. Als het toch verboden is, kan je evengoed wat meer drinken. Bovendien moet niet 95 procent van de chauffeurs gestraft worden omdat 5 procent problemen heeft om zichzelf in toom te houden. Een absoluut alcoholverbod zal die problemen niet verhelpen. Zij zullen blijven drinken. Zinvoller zou zijn om fietsers en voetgangers in het donker te verplichten om fluo te dragen. Dat zou meer ongevallen helpen vermijden dan een alcoholverbod.

Wim Vervoort: Alcoholgerelateerde ongevallen zijn niet te wijten aan plichtbewuste chauffeurs die onder 0,5 promille blijven, maar aan chauffeurs die deze grens (soms sterk) overschrijden. Je moet de brave burger niet pesten wegens 3 procent zondaars, maar ervoor zorgen dat de pakkans en bestraffing voor deze 3 procent zondaars hoger komt te liggen.

Tim Moeremans: Wat een verantwoordelijkheidszin heb je als je hier ‘nee’ op stemt? Als je wil drinken, neem dan een taxi, fiets, bus, trein, tram of BOB. Het is een tyypisch Belgische instelling: eentje kan wel en dan volgt het tweede en een derde kan ook. Het is die redenering die zorgt voor zatte mensen achter het stuur, verkeersdoden en idioten op de baan.

Jil Heirman: Mensen die absoluut naar de nulgrens willen gaan, volharden in de koppigheid en boosheid, maar zijn niet logisch of objectief. Het kan zijn dat één op de vier ongevallen met dronkenschap te maken heeft, maar dan gaat het niet om 0,2 en zelfs niet om 0,5 promille. Één of twee pintjes drinken maakt een mens niet plots de meest belabberde chauffeur ter wereld.

Jeroen Van Assche: Als nabestaande van twee verkeersslachtoffers door een dronken spookrijder, heb ik hier wel wat over te zeggen. De overheid moet zwaarder investeren in strenger verkeerstoezicht om de pakkans te vergroten. En er moeten véél zwaardere straffen komen. Pas dan zal je zien dat een nultolerantie helemaal niets meer uitmaakt. 0,2 promille is ook helemaal geen nultolerantie. Mag je nog altijd andere deelnemers in het verkeer blikschade toebrengen of zelfs levenslang verminken met 0,2 promille? Het is die tolerantie die nefast is voor de verkeersveiligheid.

Paul Philippaerts: Moet daar nog een debat over gehouden worden? Zijn er nog niet voldoende verkeersdoden? Ga gewoon eens praten met de familie van verkeersslachtoffers. Dan hoef je daar echt niet meer over na te denken of te debatteren. Alleen heeft die nultolerantie geen enkele zin: dronken rondrijden wordt hier niet bestraft.

Jorn Neeus: Nultolerantie is een valabel argument, alcohol beïnvloedt nu eenmaal het reactievermogen en inschattingsvermogen. Maar er zijn nog zaken die dat inschattingsvermogen beïnvloeden: kalmeringspillen, de nasleep van slaapmedicatie, bestuurders die reeds een hartaanval of trombose hebben gehad bijvoorbeeld. Moeten we daar dan ook een nultolerantie voor invoeren?

Liesbeth Cuppens: Alcohol in het verkeer is onaanvaardbaar. Het aantal ongevallen veroorzaakt door een (half)dronken chauffeur, is ontelbaar. Het is bijna schandalig dat men nu pas denkt aan het verbieden van drinken in het verkeer. Behalve water, cola en andere niet-alcoholische dranken zou drinken voor en tijdens het rijden volledig verboden moeten zijn. Maar nultolerantie vind ik te ver gaan, want veel mensen houden van likeurpralines en deze leiden niet tot dronkenschap.

Tom Van Daele: Ik ben tegen nultolerantie omdat de pakkans daarmee niet vergroot wordt. Ikzelf drink op een avond één aperitief en bij het eten, daarna geen alcohol meer. Ik heb zelf na twintig jaar rijbewijs drie keer controle gehad. Ik ken mensen die elk weekend een bak verzetten en nog nooit controle hadden. Die worden pas gepakt na een ongeval. De pakkans moet dus stijgen en verder niets.