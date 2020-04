HET DEBAT. Moet het strand deze zomer gereserveerd blijven voor bewoners en hotelgasten? Dit zeggen jullie kv

17 april 2020

17u00 14 Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) opperde vandaag het idee om een strandpas in te voeren voor kustbewoners, tweedeverblijvers en hotelgasten, om op die manier een te grote toevloed aan toeristen in de zomer te vermijden. “Zij betalen immers belastingen”, zegt Tommelein. Eerder vandaag lieten we de burgemeesters van de kuststeden zelf aan het woord. Nu is het aan jullie. Dit zijn de meest in het oog springende reacties.

Claudia Rosseel: “Naar het strand gaan mag geen klasse-aangelegenheid worden die alleen is weggelegd voor wie zich een tweede verblijf of hotelvakantie kan permitteren. Als het nodig is om de toegang te beperken, dan mogen de beschikbare dagpassen wel zonder voorwaarden worden verloot, zodat iedereen een kans heeft om van het strand te genieten.”

Hugo De Haes: “De heer Tommelein vergeet dus wel dat elke Vlaming die Vlaamse belastingen betaalt, het Gemeentefonds spijst waaruit de kustgemeenten royaal hun deel krijgen. Dus deze Vlamingen mogen niet op het strand, buitenlanders die er logeren in een tweede verblijf of op hotel dus wel. Is dit juridisch wel hard te maken? Eventueel class action (groepsgeding, red.) van al deze Vlamingen via Test Aankoop?”

Jean Van Hulle: “Ik denk dat het voorstel van Jean-Marie Dedecker een zeer goede oplossing zou zijn. Er worden nu veel stukken strand niet gebruikt. Voorzie sommige dan ook van de nodige faciliteiten zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Wel toch op de huidige stranden zoveel als mogelijk voorrang geven aan tweedeverblijvers en mensen met een strandcabine. Indien iedereen zich aan de gedragsregels houdt, dan is veel mogelijk. Houd moed erin.”

Mario Tersago: “Ik sluit me aan bij de eerdere bemerking om dagpassen toe te kennen. Niet alleen een additionele inkomstenbron, men kan het aantal gasten enigszins beperken of verdelen indien nodig. Horeca mag/moet terug inhalen, maar a.u.b. met nodig respect voor de veiligheidsmaatregelen, voor zowel de inwoners als toeristen. Als men anno 2020 nog niet een degelijk digitaal platform voor zulke passen kan uitrollen, wat doen die politici/burgemeesters dan behalve klagen en verbieden?