Het debat: moet het onderwijs meer focussen op kennis vergaren?

04 april 2019

09u30 0 De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen gaat erop achteruit, bleek maandag uit een nieuwe publicatie van de KU Leuven. Moet het onderwijs meer inzetten op het vergaren van kennis om het niveau opnieuw omhoog te krijgen? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij denktank Itinera Institute:

“Het belangrijkste is dat scholen doen waarvoor ze uniek geplaatst zijn: de capaciteiten van kinderen tot volle ontwikkeling laten komen”, zegt Van de Cloot. “Het is niet zomaar dat daarvoor in de eerste plaats gekeken wordt naar cognitieve capaciteiten. Het fundament waarop verder gewerkt kan worden is de moedertaal en wiskunde. Uiteraard kan veel aan bod komen in het onderwijs als het goed gaat, maar wie moeite heeft met rekenen, lezen en schrijven moet men niet bezig houden met knutselen, programmeren en allerhande bijzaken. Die moeten zich aan de kern houden. Ook de methode is belangrijk. Te snel werd er met hypes meegegaan. Het is tijd dat men de directe instructie weer verkiest boven ‘zelfontdekkend leren’.”

“Als we jongeren niet voldoende kennis geven om hun talenten te ontwikkelen, dan zal effectief gebeuren wat elke ouder vreest. Namelijk dat onze kinderen zich minder ontplooien en het minder goed zullen hebben als vorige generaties.”

Geert Noels, econoom:

Ook Geert Noels is van mening dat een deftige basiskennis van cruciaal belang is als je mee wil draaien in de wereld. “Het is zorgwekkend dat de basiskennis van vakken zoals wiskunde en taalvaardigheid aan het eroderen zijn”, zegt hij. “Daar moeten we extra op inzetten. Anders krijgen toekomstige toptalenten geen kans om zich maximaal te ontwikkelen. En dan lopen we misschien de volgende Paul Janssen mis. Als dokter zorgde hij met zijn bedrijf Janssen Pharmaceutica voor heel wat welvaart in België. Hoe zwakker we onze talenten ontwikkelen, hoe lager onze toekomstige welvaart zal zijn”, besluit de econoom.

Kristof De Witte, onderwijsexpert en hoogleraar economie (KU Leuven):

“Kennis vergaren is belangrijk in het onderwijs, maar we mogen het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen niet uit het oog verliezen. Want met kennis alleen, zal je niet ver geraken in het leven. Je hebt ook vaardigheden en de juiste attitude nodig. Als je bijvoorbeeld naar Nederlandse jongeren kijkt, dan zie je dat zij veel mondiger en zeer welbespraakt zijn. Een vaardigheid die de Vlaming minder onder de knie heeft. Met kennis alleen bekom je deze competentie niet.” Tenslotte zegt De Witte dat wanneer we inzetten op de persoonlijke ontwikkeling van een kind, het automatisch beter kennis zal vergaren. “Als je je lekker in je vel voelt, dan studeer je ook gemakkelijker.”

Kris Van den Branden van het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven):

Ook Kris Van den Branden is het met De Witte eens dat jongeren zich vooral goed moeten voelen. “Dit wordt vaak gebagatelliseerd, maar kinderen moeten plezier hebben in het leren. Ze hebben zowel vaardigheden als kennis nodig om een goede student te zijn. Het vak ‘begrijpend lezen’ is een mooi voorbeeld. Om de tekst te kunnen lezen heb je talenkennis nodig, maar om het te begrijpen heb je vaardigheden nodig.”

Wat is jouw mening? Moet het onderwijs meer focussen op kennis vergaren?