Het debat: moet het onderwijs meer focussen op kennis vergaren? Dit is jullie mening TVC

04 april 2019

17u30 2 De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen gaat erop achteruit, bleek maandag uit een nieuwe publicatie van de KU Leuven. Moet het onderwijs meer inzetten op het vergaren van kennis om het niveau opnieuw omhoog te krijgen? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Philip Smits: “Ik geef les in de derde graad secundair, ik moet lesgeven aan leerlingen die hun naam niet zonder fouten kunnen schrijven. Hoe kunnen die iets gaan doen op de arbeidsmarkt? Maar we worden systematisch onder druk gezet om ze erdoor te laten door de mensen die leerlingen bepamperen. Die halen het onderwijs onderuit. Niet de leerkrachten.”

Luc Cosemans: “Volgens mij moet ingezet worden op motivatie van de kinderen: motivatie om te studeren: kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen worden gemotiveerd door voorbeelden. De voorbeelden voor de leerlingen zijn de leerkrachten. Iedereen zal zich wel leerkrachten herinneren die hem/haar geboeid hebben en daardoor gezorgd hebben voor motivatie om ook zoiets te doen of te kunnen.”

Kennis is voor het onderwijs, persoonlijke ontwikkeling is voor de ouders Landon Wilkinson

Thierry Bel: “Het is geen zwart-wit verhaal, geen kwestie van ‘of’, maar ‘en’. Je moet op de beide inzetten. Stop al eens met te zeggen dat elk kind elk niveau aankan. Stop met leerkrachten en scholen af te straffen als zij een te hoog percentage B- of C-attesten uitschrijven. Als een kind op zijn niveau zit, zal hij zich automatisch beter voelen en beter presteren! Zo kan je op elk niveau inzetten op de noden van éénieder, zonder dat de ‘zwakken’ of ‘sterken’ hier onder lijden.”

Heidi Werbrouck: “Om het nu eens met een eenvoudig voorbeeld te stellen: als een garagist geen kennis heeft over de werking van een motor, mag hij nog zo vaardig zijn, hij zal hem niet kunnen herstellen. Kunde begint met kennis, meer is het niet. Dat het welbevinden ook belangrijk is, lijdt geen twijfel. Maar we moeten af van de eenheidsworst en de diplomafabriekjes. Geef een leerling waar hij recht op heeft en zorg ervoor dat hij onmiddellijk in de juiste stroom terechtkomt.”

De schuld ligt bij de inspectieteams die van het onderwijs een pretpark gemaakt hebben. Alles moet leuk zijn, drillen mag niet meer. Brigitte De Backer

Brigitte De Backer: “Uiteraard moet er veel meer gefocust worden op kennis. Als het onderwijs zienderogen achteruitgaat, wil dat zeggen dat het pakweg 15 jaar geleden beter was. Toen werd er wel nog gefocust op kennis. De schuld ligt bij de inspectieteams die van het onderwijs een pretpark gemaakt hebben. Alles moet leuk zijn, drillen mag niet meer. Gevolg: ze kennen hun leerstof niet meer en ze kunnen ze bijgevolg niet toepassen! School is school, de scouts dat is voor zondagnamiddag.”

Landon Wilkinson: “Kennis is voor het onderwijs, persoonlijke ontwikkeling is voor de ouders.”

Frank Ryckewaert: “Het antwoord is ja, er moet meer focus zijn op kennis vergaren , waarna andere ‘vaardigheden’ kunnen aangeleerd worden. Daarenboven moet de kennis ook onafhankelijk getoetst worden via een centraal examensysteem, om te vermijden dat scholen teveel leerlingen delibereren om de klassen gevuld te houden de volgende jaren. Tevens zouden scholen een langetermijn budget moeten krijgen onafhankelijk van het aantal leerlingenn, zodat ze weer ‘durven’ de probleemgevallen te sanctioneren en uit te sluiten.”