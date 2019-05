Het debat: moet het cordon sanitaire afgeschaft worden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

28 mei 2019

11u00 4 Al dertig jaar lang houden de traditionele partijen de uiterst rechtste Vlaams-nationalisten weg van de macht, m aar door de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang komt het cordon sanitaire onder druk te staan. Wat denk jij? Moet het Vlaams Belang een kans krijgen om mee te besturen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Bart Maddens, politicoloog:

Voor Maddens zou het niet meer dan logisch zijn dat N-VA samen gaat zitten met Vlaams Belang. “Ik ben al dertig jaar tegen het cordon sanitaire”, zegt hij. “Het wérkt simpelweg niet. In 2014 jubelde men nog omdat men dacht dat men het Vlaams Belang klein had gekregen, maar dat verhaal is nu ten einde. Het cordon heeft zelfs het omgekeerde effect gehad. De kiezers pikken niet dat een partij systematisch genegeerd wordt. Dat men in Ninove bijvoorbeeld na de verkiezingen dat cordon nog in stand heeft gehouden, is volgens mij een ‘trigger’ geweest voor wat we nu zien. De sympathie voor de underdog is daardoor nog toegenomen.”

De politicoloog gelooft overigens niet dat een gesprek tussen N-VA en Vlaams Belang veel zou opleveren. “In 2004 (toen Vlaams Belang al eens een monsterscore boekte, red.) heeft Yves Leterme ook al eens gesproken met het Vlaams Belang. Het zou dus vreemd zijn mocht De Wever nu niet hetzelfde doen. Ik vond het al opvallend hoezeer De Wever het ‘Vlaamse-nationalisme’ benadrukte in zijn speech. Dat duidt aan dat hij daar veel aandacht aan wil besteden de komende dagen en weken. Finaal denk ik echter niet dat ze er zullen uitkomen. De druk op het cordon zou ook veel groter zijn mochten N-VA en Vlaams Belang samen genoeg zetels hebben om te regeren, maar dat is nu niet het geval. Er is dus een derde partij nodig en die zullen ze niet vinden.” (JBG)

Bekijk ook: Wat is het cordon en staat het op springen?

Rik Torfs, voormalig rector van de KU Leuven:

Torfs pleit ervoor om het cordon te begraven. “Door het cordon zijn Vlaanderen en België jarenlang linkser bestuurd dan de Vlaamse kiezers wilden. Ik vind dat je alle partijen in theorie de kans moet geven om te regeren. Wat niet wil zeggen dat je in de praktijk ook met die partij moet samenwerken. Iedere partij mag zelf bepalen met wie hij wil regeren en dan kan je Vlaams Belang gerust uitsluiten op basis van bepaalde principes. Het is dus niet omdat het cordon zou barsten, dat je móet regeren met het Vlaams Belang. Het zou enkel betekenen dat je ze aanvaardt als een andere partij. We gaan daar in Vlaanderen veel te verkrampt mee om. En zie wat het resultaat is.” (JBG)

Je kunt ook zonder cordon sanitaire perfect beslissen om niet met het Vlaams Belang te besturen. Rik Torfs(@ torfsrik) link

Noël Slangen, politiek analist:

Volgens Slangen is het doorbreken van het cordon sanitaire niet meteen de zwaarste klus die geklaard moet worden. Dat cordon werd in 1989 ondertekend, maar werd nooit “ververst”. De uitdaging ligt volgens Slangen bij de andere partijen. “Het grootste probleem is dat de partijen afzonderlijk niet met Vlaams Belang willen regeren. Dat willen de meeste partijen trouwens ook niet met PTB of PVDA”, aldus Slangen. Voorlopig staat alleen N-VA, dat nog altijd de grootste partij is, open voor een gesprek met Vlaams Belang. Dat wil volgens de expert nog niet meteen zeggen dat er ook effectief een coalitie zal gevormd worden.

“Er zijn veel mensen die vinden dat het cordon sanitaire doorbroken moet worden en dat Vlaams Belang eens de kans moet krijgen om te regeren.” Belangrijke nuance daarbij is volgens Slangen wel dat die mensen, tenzij ze voor Vlaams Belang stemmen, vinden dat het cordon moet doorbroken worden door een andere partij dan die waarvoor zij kiezen. (JOLE)

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet het cordon sanitaire afgeschaft worden? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Meer over Vlaams Belang

politiek