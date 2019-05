Het debat: moet het cordon sanitaire afgeschaft worden? Dit is jullie mening tvc

28 mei 2019

17u30 0 Al dertig jaar lang houden de traditionele partijen de uiterst rechtste Vlaams-nationalisten ver weg van de macht, maar door de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang komt het cordon sanitaire onder druk te staan. Moet het Vlaams Belang een kans krijgen om mee te besturen? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Jeanine Ruiter: “Het doodzwijgen van andersdenkenden is funest voor een democratie. Het doorzetten van het cordon is een teken van zwakte. Bovendien bedrieg je eigen aanhang door loze beloften. Je wilt dan immers alleen de strijd aangaan met gelijkgestemden. Dat kan iedereen. Politiekers worden betaald om juist tot een consensus te komen daar waar de verschillen groot zijn. Zij die daar niet voor open staan kunnen beter stoppen.”

Wilfried Vandenbussche: “Op het moment dat het cordon ingesteld werd, was mijn reactie: ‘De democraten hebben zonet de democratie de nek omgedraaid’. Sinds het cordon werd de partij telkens groter. De underdog was geboren. De traditionele partijen hebben deze situatie gecreëerd omdat ze absoluut geen besef van strategie op lange termijn hebben. Iets wat Bart De Wever mijn inziens wel heeft. Hij beheerst het schaakbord.”

Debbie Groeneveld: “Ik heb zelf niet voor het VB gekozen, maar van mij mag het cordon onmiddellijk afgeschaft worden. Het cordon is discriminerend en ondemocratisch. Waarom het volk laten stemmen als de resultaten toch niet gelijk behandeld worden?”

Bert Michielsen: “Ooit is het Vlaams Blok veroordeeld voor racisme. Een “cordon sanitaire” was toen gerechtvaardigd en zelfs terecht. Het VB veranderde van naam en verwijderde datgene wat aanleiding had gegeven tot de veroordeling, het fameuze 70-punten plan. We huldigen het principe dat de mens kan veranderen, maar voor het VB maken we een uitzondering? klopt niet. dat gezegd, het VB zal toch afstand moeten nemen van enkele omstreden figuren. Dat is dan de prijs die zij zullen moeten betalen.”

Claude Denys: “Laat de politieke partijen de keuze, opnieuw het cordon ondertekenen of niet. dan kunnen die partijen tonen dat ze niet te laf zijn om uit te komen voor hun keuze zodat hun kiezers weten wat ze aan hen hebben. Nu zijn ze gewoon aan het afwachten en aan het kijken wie de eerste zal zijn om het cordon te doorbreken, om dan al dan niet mee te gaan of om te pogen voordeel te halen uit de “verkeerde” keuze van de ander. Dat rond de pot draaien moet nu eindelijk eens gedaan zijn.”

Mieke Piot: “Cordon afschaffen! Vlaams Belang zal heus niet al hun programmapunten kunnen realiseren als ze in een Vlaamse regering zitten, maar ze kunnen wel meewerken aan dat ene belangrijke punt: het confederalisme waarmee de basis gezet kan worden voor de Vlaamse welvaartsstaat. Wanneer zien de andere partijen ( behalve N-VA dan) nu eindelijk eens in dat België een draak van een land is met een rechts noorden en links zuiden. Moeten we weer een federale regering maken die enkel regeert met compromissen?”

Liesbeth Cuppens: “Ik vind het een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het VB een gevaarlijke partij die een hele reeks ondemocratische en asociale maatregelen zal invoeren en geen nuances zal leggen of aanvaarden. Anderzijds is het mogelijk juist wel een oplossing het VB te laten meeregeren om hun leugenachtige uitleg en loze beloftes te doorprikken. Enkel tijdens een regering met het VB zal het publiek zien dat deze partij geen knip voor de neus waard is en dat hun holle woorden geen inhoud hebben.”

Karine Van Damme: “Waarom niet? Laat ze mee besturen en geef hun de kans om het waar te maken. Mislukken ze, dan zullen de kiezers hun daar wel op afrekenen.”