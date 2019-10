HET DEBAT: moet fietsen met oortjes of koptelefoon verboden worden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk BCL VDS WNG TVC

09 oktober 2019

09u30 6 Wie fietst met een deuntje in de oren loopt tot tien keer meer risico op een ongeval. Dat blijkt uit onderzoek van het CROW-Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van de overheden in Nederland. Moet fietsen met oortjes of koptelefoon verboden worden of ligt de verantwoordelijkheid bij de weggebruiker zelf? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Christian Van Hoorebeke, oud-politierechter:

Oud-politierechter Christian Van Hoorebeke pleit voor een verbod op hoofdtelefoons en oortjes in het verkeer. “De fietser sluit zich zo af van alle geluiden, en concentreert zich op de muziek in plaats van op het verkeer. Hij hoort andere voertuigen niet naderen. Alle verslagen van verkeersexperts die ik lees zeggen trouwens hetzelfde. Zij zijn tegen het gebruik van oortjes en koptelefoons op de fiets. Ook in fietsland Nederland wordt dat ten stelligste afgeraden.”

“En neen, dat is niet hetzelfde als muziek in de auto. In de wagen gaat het om achtergrondmuziek. Dat is iets anders dan muziek rechtstreeks in de oren. Als de muziek zo luid staat dat je het andere verkeer niet meer kan horen, of als je keihard zit mee te zingen, kan je daar als autobestuurder trouwens voor beboet worden. Ik vind dat koptelefoons en oortjes voor fietsers – en trouwens ook voor voetgangers – verboden moeten worden, net zoals gsm’en achter het stuur verboden is. Het is even gevaarlijk.”

Er bestaan speciale oortjes waarmee je wel omgevingsgeluid waarneemt. Met andere koptelefoons hoor je dan weer helemaal niets. Waar trek je de lijn? Lydia Peeters

Bas de Geus, onderzoeker op de dienst Menselijke Fysiologie (VUB):

Bas de Geus, die onderzoek doet naar pendelen met de fiets en gezondheid, vindt beats in het verkeer gevaarlijk. “We beschikken maar over een beperkte hoeveelheid aandacht”, zegt hij. “We kunnen niet én honderd procent gefocust zijn op de weg én nog eens honderd procent genieten van onze favoriete muziek. 30 muziek, 70 verkeer, kan wel. En dan gaat een deel van onze aandacht niet naar het verkeer. Dat heeft absoluut een invloed, zeker als een andere weggebruiker plots een onverwacht manoeuvre doet. Er moet dringend een wet komen die het gebruik van electronic devices tijdens het fietsen verbiedt.”

De onderzoeker merkt ook op dat de stille elektrische wagens ook een gevaar vormen. “Die hoor je al helemaal niet”, zegt hij. “Mensen zijn dat niet gewoon, ouderen al zeker niet. Het kan catastrofale gevolgen hebben. Gelukkig worden die meer en meer verplicht om toch een geluid te maken.”

Lydia Peeters, Minister van Mobiliteit (Open Vld):

Lydia Peeters vindt dat de verantwoordelijkheid vooral bij de weggebruiker zelf ligt. “Bovendien is het moeilijk om er eenduidig in te zijn”, klinkt het op het kabinet. “Er bestaan al speciale oortjes waarmee je wel omgevingsgeluid waarneemt, bijvoorbeeld. Met andere koptelefoons hoor je dan weer helemaal niets. Waar trek je de lijn?”

Als er een verbod zou komen op het gebruik van koptelefoons voor fietsers, dan moet dit ook voor voetgangers en autobestuurders gelden Wies Callens

Wies Callens, Fietsersbond:

“Als er een verbod zou komen op het gebruik van koptelefoons voor fietsers, dan moet dit ook voor voetgangers en autobestuurders gelden”, zegt Wies Callens. “Deze weggebruikers verliezen ook een deel van hun focus wanneer ze muziek in hun oren hebben. Voetgangers kunnen bijvoorbeeld een fietsbel niet meer horen en autobestuurders die de stereo in hun wagen loeihard hebben aanstaan, merken de sirenes van een ziekenwagen niet meer op. We zouden eerst een maatschappelijk debat moeten voeren over afleiding in het verkeer bij alle weggebruikers. Daarna kunnen we beslissen over regelgeving rond koptelefoons in het verkeer.”

Callens merkt ook op dat niet alle koptelefoons in het verkeer gevaarlijk zijn. “Sommigen zijn noise-cancelling koptelefoons die omgevingsgeluid elimineren door ‘antigeluid’ in je oorschelp te blazen. Luide geluiden zoals sirenes en ronkende automotoren worden weggefilterd, maar het contact met de omgeving blijft wel behouden. Met zo’n koptelefoon door de stad fietsen is veel comfortabeler. Zou dit dan ook verboden moeten worden?”, vraagt Callens zich af.

Jan Pauwels, professor aan het departement Bewegingswetenschappen (KU Leuven):

Jan Pauwels, die onderzoek deed naar het effect van luide muziek op de jonge weggebruiker, testte de aandacht van jonge bestuurders en fietsers in een rijsimulator. “De ene groep luisterde naar housemuziek van 90 decibel, de anderen hadden de oren vrij. Bleek dat de beats de fietsers en bestuurders onbewust sneller deden rijden. Ze hadden ook minder goed gereden en snelheidsovertredingen opgelopen. Nog belangrijk om weten: in het verkeer is het auditieve aspect minstens zo belangrijk als het visuele. De 180 graden voor je zijn perfect op te pikken met je ogen. Maar de 180 graden achter je - auto’s die claxonneren, andere fietsers die bellen - moet je horen. Met oortjes of een koptelefoon raak je dat spectrum compleet kwijt.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet fietsen met oortjes of koptelefoon verboden worden? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.