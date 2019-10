HET DEBAT: moet fietsen met oortjes of koptelefoon verboden worden? Dit is jullie mening TVC

09 oktober 2019

17u30 0 Wie fietst met een deuntje in de oren loopt tot tien keer meer risico op een ongeval. Dat blijkt uit onderzoek van het CROW-Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van de overheden in Nederland. Moet fietsen met oortjes of koptelefoon verboden worden of ligt de verantwoordelijkheid bij de weggebruiker zelf? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Pieter Deleu: “Als fietser begrijp ik ook niet dat zoveel mensen oortjes gebruiken in het verkeer, maar een verbod wekt alleen maar wrevel en badwill. Het ‘ten zeerste afraden’ van oortjesgebruik lijkt me meer gepast. Laat ons maar eerst eens beginnen met informatie en sensibilisatie.”

Tommy Wymeersch: “De meeste reacties worden hier blijkbaar geschreven door mensen die zelf nooit met de fiets rijden. terwijl zij rustig in de auto met een gezellig achtergrondmuziekje zich liggen te frustreren in het verkeer. Heel simpel, als ik geen muziek meer mag luisteren op de fiets, gaat hij op stal en ga ik mij ook terug mee met de auto in de files wurmen. Zonneke mag blijkbaar enkel schijnen voor koning auto.”

Jules Lamers: “Verbieden. Als er een mogelijk risico aan verbonden is, is er geen enkele reden om het toe te laten.”

Gaan we dan ook doven en slechthorende verbieden met de auto te rijden? Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat kan en niet kan Robin Van Camp

Ineke Waumans: “Idee: onder de 16 jaar verbieden. Ik merk vaak in het verkeer dat zij roekelozer zijn en minder oplettend, al dan niet met oortjes. Boven de 16 of 18? Dan vind ik dat dit volledig eigen verantwoordelijkheid is om je zo veilig mogelijk op te stellen in het verkeer als zwakke weggebruiker. Zowel oortjes als radio (in auto) moeten op normaal volume worden gebruikt. Gsm in de hand tijdens fietsen daarentegen mag van mij wel bestraft worden.”

Robin Van Camp: “Gaan we dan ook muziek in de auto verbieden? Gaan we dan ook doven en slechthorende verbieden met de auto te rijden? Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat kan en niet kan. Als we alles gaan verbieden leven we op den duur in een dictatuur in plaats van een democratie. Enkel gezond verstand gebruiken en wie dit niet doet moet zelf maar instaan voor de gevolgen.”

Lauren Oplinus: “Misschien moeten we niet vergeten dat er ook een volumeknop bestaat? Je kan de muziek perfect instellen zodat je de belangrijkste omgevingsgeluiden (langsrijdende auto’s, fietsbellen) nog hoort. Auto’s worden ondertussen meer en meer rijdende entertainmentsystemen (gsm’en achter het stuur mag niet, maar je Spotify-playlist selecteren en aan je GPS(-app) prutsen dan weer wel) en we verwachten dat chauffeurs daar verantwoordelijk mee omgaan. Waarom zouden fietsers dat niet kunnen?”