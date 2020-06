HET DEBAT. Moet er een totaalverbod op zonnebanken komen? Dit is jullie mening TTR

23 juni 2020

18u15 0 CD&V wil een totaalverbod op de commerciële uitbating van zonnebanken alsook op de verkoop ervan aan particulieren. Moet er een totaalverbod komen op zonnebanken? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.



Eric Bidet: “Nee, dan moet men ook al de rest gaan verbieden zoals roken (want kans op longkanker), alcohol (want kans op levercirrose) en ook verbod op zonnebaden (want ook dit geeft een gezondheidsrisico). Sport ook maar verbieden want dat houdt ook risico’s in (blessures, hartfalen).”

Pascale Nackers: “Verbieden nooit, maar de mensen wel dringend wakker schudden. Er zijn inderdaad tegenover vroeger veel meer huidkankers. Zonnebanken zijn veel schadelijker dan de gewone zon. Je moet je goed beschermen. Maar laat alstublieft de mensen vrij om zelf te beslissen, eigen risico te nemen.”



Bram Vandamme: “Men kan het paternalistisch of betuttelend vinden van een overheid om dit te verbieden. Al ben ik voor de vrije keuze van het individu, mensen nemen nu eenmaal niet altijd de beste keuzes voor zichzelf, al denken ze van wel. Ik ook niet, maar dat blijkt pas later. Het kan dus voor mij wél legitiem zijn dat een overheid een keuze van de burger stuurt op voorwaarde dat dit helpt om beter, langer en gezonder te leven! Dit is in deze overduidelijk het geval, waardoor ik deze beslissing kan begrijpen.”

Piet Van Buggenhout: “De gebruikers zijn een doorslaggevende factor: wie het jaar rond bruin wil zijn, gaat naar de zonnebank of koopt er zelf eentje. Als je de mensen er kunt van overtuigen dat ze zonder kunstmatig kleurtje even mooi zijn, dan lost het probleem zichzelf op.”

Guy Moreels: “Volledig verbieden. Ga eens bij een dermatoloog langs. Je zal genoeg uitleg krijgen waarom.”

Romain Verley: “Laat de mensen zelf bepalen. Mensen gebruiken hun gezond verstand. Wat gaan ze dan binnenkort nog verbieden? Reizen naar zonnige landen? Roken? De bakkers verbieden om taarten te verkopen omdat er suiker in zit? Wat mogen we dan nog wel? Juist: alleen meer en meer belastingen betalen.”

Ken Goeste: “Zou allang verboden moeten geweest zijn. De huidkankers die daardoor ontstaan en de kosten eraan verbonden zijn een last voor de ziekenkas. Roken eveneens verbieden in het openbaar. Enkel nog roken in je EIGEN huis, buiten in de hof of op het balkon. In gehuurde woningen een totaalverbod op roken.”

Anita Merckx: “Nee, ik vind niet dat er een verbod moet komen, want elke mens beslist zelf wat hij of zij doet. Of gaat er weldra ook een verbod komen op zonnebaden?”

Joel Gevers: “Komt er dan ook een totaalverbod op roken? Dat is minstens even schadelijk. Maar op roken zal geen totaalverbod komen. Want de accijnzen die daarop van toepassing zijn, gaan ze zomaar niet laten vallen.”

Tom Coninckx: “Als uitbater van twee zonnecentra doen wij er alles voor om de veiligheid van onze klanten te garanderen. De controles die wij krijgen zijn absurd, de investeringen die wij gedaan hebben zijn torenhoog en jaarlijks krijgen wij deze broodroof te horen. Waar is de keuzevrijheid van de consument? Mogen zij nu niks meer zelf beslissen? Wij hebben het al enorm moeilijk genoeg gehad, ons goed seizoen is weg door de pandemie.”

