HET DEBAT. Moet er een bindende taaltest komen voor kleuters?

06 november 2019

10u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Alle kleuters in het derde kleuterklasje zullen een taaltest moeten afleggen, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). En wie achterop hinkt, moet een taalbad krijgen. Wat denk jij? Is dit een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Carolien Frijns, Arteveldehogeschool en Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven:

Op wetenschappelijk vlak zijn er wel wat vragen te stellen bij het voorstel. “Een toets is sowieso een momentopname”, zegt Carolien Frijns. “Hoe toets je zesjarigen op een betrouwbare manier? Dat is nog niet zo eenvoudig.” Wie een slechte score haalt, kan een paar maanden later dus een betere score halen en omgekeerd.

Uiteindelijk is hetde leerkracht die het verschil maakt, besluit Frijns. “Kinderen zullen het beste leren in een omgeving waar ze zich goed voelen, daadwerkelijk taalactiviteiten uitvoeren én kwaliteitsvolle gesprekken met leerkracht en andere kinderen hebben.” (DM)

De taalontwikkeling bij jonge kinderen verloopt erg grillig en is een proces van lange duur. Eén test met één score, is wetenschappelijk gevaarlijk Piet Van Avermaet

Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent):

“De taalontwikkeling bij jonge kinderen verloopt erg grillig en is een proces van lange duur”, zegt Piet Van Avermaet. “Eén test met één score, is wetenschappelijk gevaarlijk.”

Ook het idee van het taalbad voor wie een te grote achterstand heeft, ligt gevoelig. “Een taalbad heeft geen wetenschappelijke-empirische evidentie”, zegt Van Avermaet. “Zwakkere leerlingen zullen net meer leren door met sterkere leerlingen samen te zitten.” (DM)

Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie (UGent):

Wouter Duyck vindt de taaltesten voor kleuters een goed idee, omdat zo een optimale schoolcarrière kan gegarandeerd worden. “Er is niks sociaal of progressief aan kindjes aan een traject te laten beginnen waar ze 12 jaar achter de feiten aanhollen”, reageert hij. Duyck wijst erop dat kinderen die thuis een andere taal dan de schooltaal spreken het slechter doen op school.

Het is beter om de taal van kinderen eerst op niveau te krijgen, want dat is de drager van de hele schoolcarrière Wouter Duyck

“Het is beter om de taal van kinderen eerst op niveau te krijgen, want dat is de drager van de hele schoolcarrière. Het is heel logisch dat als het Nederlands minder is, alle vakken daaronder lijden”, aldus de professor.

De resultaten van de taaltest mogen voor Duyck bindend zijn, en leiden tot bijvoorbeeld een taalbadjaar. “Het gaat niet om een jaar missen, want ze maken die achterstand anders niet meer goed. Je moet leerlingen zo goed mogelijk aan de start brengen.” Wel benadrukt hij dat de toets over minimumcompetenties moet gaan, en er niet voor mag zorgen dat de toegang tot onderwijs heel moeilijk wordt gemaakt.

Evi Vandenbussche, juf kleuterschool Sint-Lieven Kolegem in Mariakerke:

Eerder vertelden een paar kleuterjuffen hun mening over de taaltest aan onze krant. Evi Vandenbussche zei toen dat ze het geen goed idee vindt. “Maak je een test bindend zoals de minister wil, dan krijgt taal weer die negatieve connotatie”, zet de juf. “Een test is te schools - hoe tegenstrijdig dat misschien klinkt. Kinderen moeten graag met taal bezig zijn. Als ik met de pop rond ga in de klas om kindjes eruit te pikken, gaat iedereen gráág met mij mee. Bovendien: taal is identiteit, daarop kan je niemand afstraffen. Stel je voor dat je een kleuter moet zeggen dat hij of zij niet naar het eerste leerjaar mag omdat hij de taal niet kan. Kleuters zijn nog altijd máár kleuters - laat ze alsjeblief kind zijn.”

Vandenbussche vraagt zich tot slot ook af wie die test dan wel moet afleggen. “Wij zien kinderen een heel schooljaar lang en kennen hen als de beste. Een verplichte taaltest is ook maar een momentopname.” (FT & YDS)

