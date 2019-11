HET DEBAT. Moet er een bindende taaltest komen voor kleuters? Dit is jullie mening tvc

06 november 2019

17u30 2 Alle kleuters in het derde kleuterklasje zullen een taaltest moeten afleggen, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). En wie achterop hinkt, moet een taalbad krijgen. Is dit een goed idee? Ee rst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Hans Van Reeth: “Ik ben 20 jaar Vlaamse migrant in Spanje. Mijn ervaring: kinderen leren snel en makkelijk een vreemde taal. Bij de ouders duurt dit langer, tot zelfs nooit. Kinderen die de taal snel leren kunnen hun ouders bijstaan als tolk. Dat neemt een hele grote sociale druk op een migrant weg.”

Norbert Bauwens: “Taal is identiteit, juist, maar als het kind bijvoorbeeld alleen Turks of Swahili wil of mag spreken van thuis dan moeten ze ook een school uitzoeken die in die taal onderwijs geeft. Ik vind het niet meer dan logisch dat een kind tenminste de taal spreekt waarin “ons” onderwijs gegeven wordt. Je kan niet verwachten dat de leerkrachten de verschillende talen van de kinderen beheersen noch dat er in alle klassen verschillende tolken moeten zijn.”

Een beoordeling door de kleuterjuf lijkt me verstandiger. Zij werkt dagelijks met die kinderen en weet als geen ander wat ze kennen en kunnen. Ronny Cuypers

Ronny Cuypers: “Natuurlijk moeten kinderen die aan het lager onderwijs beginnen de taal van de klas spreken en begrijpen. Maar is een test dan de beste methode? Een beoordeling door de kleuterjuf lijkt me verstandiger. Zij werkt dagelijks met die kinderen en weet als geen ander wat ze kennen en kunnen. Nodig dan de ouders van de kinderen die een taalachterstand hebben uit voor een taalbad. Dat zal veel meer effect hebben.”Frank Van Wayenberg: “Ik vind niet dat men het taalprobleem naar de kinderen moet verschuiven. Hoeveel kinderen worden er niet grootgebracht in een omgeving waar men thuis geen of praktisch geen nederlands praat. Als men thuis nederlands praat zal het bij de kinderen wel automatisch volgen.”

Chris Wauters: “Wat een bijzonder slecht idee om op 5 jarige leeftijd al een schifting te maken in A en B burgers.”

niet alleen de kinderen moeten een taaltest krijgen, maar ook de ouders Gerda Immens

Etienne De Bondt: “Ja, kinderen die in de klas niet kunnen volgen wegens gebrek aan taal kennis, halen het onderwijsniveau naar beneden. De kinderen die nu het Nederlands voldoende machtig zijn zullen later hun kinderen ook in het Nederlands opvoeden en lost het probleem zichzelf op.”

Gerda Immens: “Voor de kinderen is het goed dat ze goed de taal spreken waarin ze onderwijs krijgen, ook voor hun verdere leven, werk en dergelijke. Maar niet alleen de kinderen moeten een taaltest krijgen, maar ook de ouders. Hoe kan een kind nu goed Nederlands spreken en begrijpen, als ze het aan de bron ook niet kunnen.”