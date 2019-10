HET DEBAT: moet elke Belg in DNA-databank zodat misdaden makkelijker opgelost kunnen worden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

04 oktober 2019

09u30 8 Na de ontmaskering van seriemoordenaar Stephaan Du Lion , pleit advocaat Walter Damen voor een algemene databank waar het DNA van élke Belg in wordt opgeslagen. Op deze manier zouden misdaden veel makkelijker opgelost kunnen worden. Maar hoe zit het dan met privacy en ethische bezwaren? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Leen Duboccage, gerechtelijk deskundige NICC (Instituut voor Criminalistiek en Criminologie):

Het NICC beheert in ons land drie DNA-databanken waar in totaal profielen van ongeveer 114.000 sporen en verdachte, veroordeelde en vermiste personen zijn in opgeslagen. Het instituut is geen voorstander van een algemene DNA-databank. “In België geldt het principe dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Een algemene databank zorgt ervoor dat dit principe omgekeerd wordt en dat je juist je onschuld gaat moeten bewijzen”, legt Duboccage uit. “Daarnaast zal de succesratio om een significante match te vinden net kleiner worden. Omdat er meer profielen zijn, zullen er meer toevallige overeenkomsten voorkomen. Deze matchen moeten allemaal apart worden bekeken wat veel tijd in beslag neemt.” Het NICC vergelijkt het met een speld in een hooiberg waar ze naar op zoek zijn. Door de hooiberg te vergroten, wordt het het moeilijker om de speld te vinden.

Duboccage wijst ook op de kostprijs om DNA van elke Belg in het systeem te zetten. “Wie zal dit betalen?”, vraagt de experte zich af. “Om zo’n gigantische databank te rechtvaardigen, moeten de criminaliteitscijfers in België worden afgewogen tegen het prijskaartje.”

Mocht er een algemene DNA-databank zijn geweest, dan hadden speurders Stephaan Du Lion na zijn eerste moord in 1992 al kunnen ontmaskeren Walter Damen

Walter Damen, advocaat die de familie van Ariane Mazijn - het eerste slachtoffer van seriemoordenaar Stephaan Du Lion - bijstaat:

Damen opende begin deze week het debat over een algemene DNA-databank. Volgens hem zouden misdrijven op deze manier veel makkelijker opgelost kunnen worden. “De ontmaskering van Stephaan Du Lion als seriemoordenaar toont nog maar eens aan dat we moeten nadenken over een DNA-databank met daarin het DNA van elke Belg”, zegt de advocaat. “Mocht die er geweest zijn, hadden de speurders hem na zijn eerste moord in 1992 al kunnen ontmaskeren en dan had hij geen andere slachtoffers meer kunnen maken. Of misschien zelfs nog eerder, want vergeet niet dat Du Lion in de jaren tachtig al twee keer veroordeeld is voor de aanranding van de eerbaarheid.” (IB)

In wat voor een wereld leven we als iedereen behandeld wordt als een verdachte? Willem Debeuckelaere

Willem Debeuckelaere, privacy-expert (UGent):

“Waarom zouden we een dure operatie opzetten om het DNA van miljoenen onschuldige mensen te verzamelen, wanneer we nu al amper het werk rondkrijgen?”, aldus Debeuckelaere. “Verschillende Europese landen buigen zich al jaren over een versterkte politiesamenwerking die over de grenzen heen moet werken. In het Verdrag van Prüm worden onder meer snelle procedures geïntroduceerd voor de uitwisseling van gevoelige informatie, zoals DNA en vingerafdrukken. Het lijkt me verstandig om eerst dit goed uit te rollen, alvorens geld en middelen in te zetten voor een ander groot project, zoals een algemene databank in België.”

“Het is een absurd idee”, vindt de professor. “We zouden ook bij iedere Belg een chip kunnen inplanten om na te gaan waar ze zijn en wat ze uitspoken. Op deze manier kunnen we ook allerlei zaken ontdekken. Maar in wat voor een wereld leven we als iedereen behandeld wordt als een verdachte?”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet elke Belg in de DNA-databank zodat misdaden makkelijker opgelost kunnen worden?