HET DEBAT: moet elke Belg in DNA-databank zodat misdaden makkelijker opgelost kunnen worden? Dit is jullie mening

04 oktober 2019

17u30 2 Na de ontmaskering van seriemoordenaar Stephaan Du Lion, pleit advocaat Walter Damen voor een algemene databank waar het DNA van élke Belg in wordt opgeslagen. Op deze manier zouden misdaden veel makkelijker opgelost kunnen worden. Maar hoe zit het dan met privacy en ethische bezwaren? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Frank De Buyst: “Zeer zeker. Bij de geboorte DNA van de baby en de ouders afnemen. Elke vreemdeling die asiel aanvraagt of profiteert van onze sociale zekerheid. Hou even op met altijd alles tegen te houden onder het mom van de ‘privacy’. Het alsmaar toenemend aantal mensen rechtvaardigt en noodzaakt een pragmatische aanpak. Genoeg ‘gedroomd’ van de ideale wereld.”

Stefanie Hellemans: “Gebruiken om makkelijker criminelen te pakken, ja verstaanbaar. De vraag is wat er in de toekomst nog meer mee zal gebeuren met die DNA-databank. Zelfs wie niets te verbergen heeft zal ook niet zomaar persoonlijke gegevens delen zoals een simpel woonadres met een wildvreemde, dus waarom zou je dan akkoord gaan met het ‘adres’ van uw eigen persoonlijke lichaam te delen.”

Yves De Groote: “Waarom niet? Als je niets te verbergen hebt, kan dat toch geen kwaad.”

Ellen Drossaert: “Ik heb niets te verbergen, maar dit gaat me een stap te ver. Als ze me verdenken van iets, mogen ze mijn DNA onderzoeken, maar niet opslaan. De stap dat verzekeringsfirma’s, mutualiteiten, adoptiebureau’s of wie dan ook de gegevens te pakken krijgen is te klein. Niemand kan garanderen dat dit niet zal gebeuren. Iemand zin om geen ziekteverzekering meer te kunnen krijgen omdat je DNA aantoont dat je meer kans hebt om op je tachtigste X of Y te krijgen? Noem me paranoïde maar dit is technisch mogelijk.”

Stefanie van Dijk: “Van mij mag het, maar is het niet beter om een Europese DNA-database te starten (wereldwijd zou nog beter zijn maar totaal onhaalbaar). Als het alleen in België is, dan gaan criminelen toch naar de buren. Ons landje is te klein.”

Kris Vansevenant: “We hebben recht op privacy, dat is waar. Maar we hebben ook recht op een samenleving zonder dossiers als die van de Bende van Nijvel. Sinds facebook en co is privacy trouwens een lachertje geworden.”

Jason Roberts: “Wat ik hier eigenlijk lees is dat we naar een politiestaat gaan als ze dit willen doordrijven. Ze willen alles weten, op elke moment van de dag. Wie niet tussen de regels kan lezen (en die zijn met véél meer), zal zich laten vangen en het een goed idee vinden.”

Herman Deschamps: “Ik ben grote voorstander. In dit enkel geval van Du Lion zouden nog vier mensen in leven zijn. Als op deze manier al zelfs één leven kan worden gespaard is het al verantwoord. En de brave burger moet daar toch geen schrik van hebben?”