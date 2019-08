HET DEBAT: moet de volgende regering werk maken van een slimme kilometerheffing? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

27 augustus 2019

27 augustus 2019

09u00 1 CD&V heeft in de gesprekken voor de opmaak van een Vlaams regeerakkoord de slimme kilometerheffing weer op tafel gelegd . De heffing moet volgens de partij op zijn minst worden ingevoerd voor lichte vrachtwagens. Daarnaast moet de voorbereiding starten om ze ook voor personenwagens van de grond te krijgen. Transporteconomen pleiten al langer voor zo'n heffing en kwamen deze week zelfs met het idee van een "superslimme kilometerheffing"

Thierry Vanelslander, transporteconoom (Universiteit Antwerpen):

“Een essentieel onderdeel van het pakket maatregelen om het fileprobleem op te lossen, is het invoeren van een slimme kilometerheffing”, zegt Vanelslander. “Iedereen met een wagen of vrachtwagen rijdt momenteel deels op kosten van de maatschappij. Diegenen die geen wagen hebben, betalen dus ook mee. Denk maar aan de gezondheidszorg die bekostigd moet worden om onder andere ziekenhuizen te bouwen. Automobilisten die gewond raken in een verkeersongeval moeten ergens terecht kunnen. Daarnaast wordt er ook geld gepompt in maatregelen om de geluidshinder van snelwegen tegen te gaan en dan is er nog de luchtvervuiling die verkeer met zich meebrengt. We moeten naar een systeem waar de gebruiker en vervuiler betaalt. Wie bijvoorbeeld het verkeer weinig hindert en met een groene wagen rijdt, moet minder betalen. Wie met een vervuilende wagen tijdens de spitsuren rijdt, betaalt meer. En voor mensen die minder kapitaalkrachtig zijn, zou als overgangsmaatregel een sociale correctie op de heffing kunnen worden ingevoerd, zodat ze niet de volle pot hoeven te betalen.”

“De inkomsten van een slimme kilometerheffing kunnen vervolgens gebruikt worden om bijvoorbeeld de loonlasten te verlagen om zo meer economische activiteit te genereren. Of het kan benut worden voor technologische ontwikkeling om geluidsoverlast en luchtvervuiling van transport aan te pakken.”

Vanelslander vindt het jammer dat politici niet volop voor deze heffing kiezen. “Hoe sneller we deze maatregel invoeren, hoe sneller we er de volle vruchten van kunnen plukken. Als we het niet doen, zal het probleem alleen maar erger worden.”

Mocht een kilometerheffing voor licht vrachtverkeer worden doorgevoerd, dan wordt de e-consument daar de dupe van Christine Mattheeuws

Christine Mattheeuws, Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen:

“Mocht een kilometerheffing voor licht vrachtverkeer worden doorgevoerd, dan wordt de e-consument daar de dupe van, want die zal opdraaien voor de meerkost. “En dat is nog maar het topje van de ijsberg”, zegt ze. “Veel ondernemers die een lichte vrachtwagen nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep zullen hier de dupe van zijn.” (MAC)

Marc Dillen, Vlaamse Confederatie Bouw:

Marc Dillen is het eens met Christine Mattheeuws. “In onze sector heeft elke aannemer wel een lichte vrachtwagen. Feit is dat zo’n extra belasting zal worden doorgerekend aan de klant en dat bouwwerken daardoor een stuk duurder zullen worden. Bovendien moeten opbrengsten die uit kilometerheffing komen voor minstens 80 procent terugvloeien naar infrastructuur. Dat is nu allerminst het geval. Van de 420 miljoen euro aan kilometerheffing die Vlaanderen het voorbije jaar inde, ging slechts 100 miljoen naar infrastructuur. Overigens, mocht het er ooit van komen, wil ik nu al een uitzondering vragen voor het collectief vervoer van arbeiders in de bouwsector.” (MAC)

De enige voorwaarde is dat een slimme kilometerheffing niet bovenop de bestaande taks komt, maar als vervanging wordt doorgevoerd Joost Kaesemans

Joost Kaesemans, woordvoerder automobielfederatie Febiac:

“Het idee van een slimme kilometerheffing hebben we reeds in 2013 als eersten op de agenda gezet”, zegt Kaesemans. “Ergens is het logisch om automobilisten te belasten op gebruik en niet op bezit, zoals dat nu het geval is. De enige voorwaarde is dat een slimme kilometerheffing niet bovenop de bestaande taks komt, maar als vervanging wordt doorgevoerd.

Of automobilisten rekening zullen houden met de heffing? Daar is hij vrij zeker van. “Je kan het vergelijken met het afvalbeleid. Vroeger betaalde je één keer per jaar een vast bedrag voor het ophalen van je afval. Nu betaal je 2,5 euro per vuilniszak. Op deze manier doe je meer moeite om je afval te beperken tot één zak per week. Zodra je meerdere zakken op straat moet zetten, geeft dat een frustrerend gevoel. Ook al gaat het maar om een paar euro’s. Ook bij de kilometerheffing gaat het meestal over zo’n kleine bedragen. Een aantal automobilisten zal de moeite doen om buiten de spitsperioden te rijden om te besparen.”

Wat is jouw mening? Moet de volgende regering werk maken van een slimme kilometerheffing?