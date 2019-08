HET DEBAT: moet de volgende regering werk maken van een slimme kilometerheffing? Dit is jullie mening tvc

27 augustus 2019

17u30 0 CD&V heeft in de gesprekken voor de opmaak van een Vlaams regeerakkoord de slimme kilometerheffing weer op tafel gelegd. De heffing moet volgens de partij op zijn minst worden ingevoerd voor lichte vrachtwagens. Daarnaast moet de voorbereiding starten om ze ook voor personenwagens van de grond te krijgen. Is dit een goed idee? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Stephanie De Cock: “Dat is heel leuk voor wie de keuze heeft om buiten de spitsuren te rijden. Op dit moment zijn heel veel bedrijven nog niet klaar voor zaken als glijdende werkuren en thuiswerken. Daarenboven hebben mensen met kinderen vaak de keuze niet om hun dag te verschuiven omwille van opvang en school. Om nog niet te spreken van de woon-werk locaties die niet altijd alternatieven voor de wagen toelaten. Het gaat volgens mij uitdraaien op - nog maar eens - een extra kost voor de modale burger.”

Filip Van Bouwel: “Ik ben niet tegen een slimme kilometerheffing, op voorwaarde dat buitenlanders mee betalen. Wij moeten ook Péage betalen in Frankrijk, Spanje en Portugal en wegenvignetten in Zwitserland, Oostenrijk en Italië, dus niet meer dan eerlijk dat buitenlands verkeer dan ook hun steentje hier moet bijdragen. Ons land ligt zeer centraal in West-Europa waardoor heel veel buitenlands verkeer door ons land moet. Als men dat slim aanpakt, kan dit resulteren in een belastingsverlaging voor onze mensen.”

Lijkt me niet meer dan een logische stap. Hij die veel kilometers rijdt, vervuilt dus betaalt meer dan hij die bijna niet rijdt. Pierre De Smet

Pierre De Smet: “Laat het doorgaand vrachtverkeer niet meer rijden tussen 7 uur en 10 uur en tussen 17 en 20 uur . verlaag de snelheid op onze autowegen tot 90 km/u, zoals bij een smogalarm ( minder file en vlotter verkeer). Verder als er dan toch een taks moet komen,ook op wagens van politici en ook die leasewagens .

Tom Lambrechts: “Lijkt me niet meer dan een logische stap. Hij die veel kilometers rijdt, vervuilt dus betaalt meer dan hij die bijna niet rijdt. Begrijpelijk dat zij die meer zouden moeten betalen nu steigeren. Waarom bijvoorbeeld niet de fietsvergoeding opwaarderen voor woon-werkverkeer en het gekke principe afschaffen om woon-werkverkeer met de wagen te subsidiëren?”

Marc Rooms: “Absoluut niet we betalen ons nu al blauw aan de auto. Denkt u nu dat ik echt voor mijn plezier al 30 jaar naar Antwerpen pendel ? heus niet hoor, maar om mijn inkomstenbelasing, kadastraal inkomen, mutualiteit, onroerende en roerende voorheffing, btw, staat- provincie-gemeente-crisis en polder taks, accijzen en verkeersboetes te betalen. En als er dan nog iets over is, om mijn gezin te onderhouden.

De slimme kilometerheffing? Overbodig! Enkel een verdoken belasting op de werkende mens die geen ander alternatief heeft om op zijn werk te raken Christiaan Bruynseels

Christiaan Bruynseels: “Hou gedurende de spitsuren de grote vrachtwagens + 3,5 ton uit het verkeer, of belast deze zeer zwaar tijdens spitsuren. De slimme kilometerheffing? Overbodig! Enkel een verdoken belasting op de werkende mens die geen ander alternatief heeft om op zijn werk te raken. Verplicht (grote) bedrijven om georganiseerd vervoer in te leggen, stap af van het spitsuren systeem door flexibiliteit waar het kan, verbeter het openbaar vervoer en maak het goedkoper voor pendelaars. Zoveel oplossingen!”

Francinne Declerque: “Voor lichte vracht sowieso, die betalen al te weinig jaarlijkse tax, dat zou enkel een correctie zijn. En voor de particulier met zijn wagen ? Ook akkoord, op voorwaarde dat de BIV verdwijnt, de jaarlijkse rijtax, de btw, accijns en belastingen op benzine en diesel verdwijnen. En een tweede voorwaarde, dat iedere cent aan inkomsten bewijsbaar gespendeerd wordt aan het verruimen en uitbouwen van het wegennetwerk. De derde voorwaarde, een realistisch bedrag per km, niet boven de 3 euro...”

Liliane Kevelaerts: “Slimme kilometerheffing, laat me niet lachen, een extra belasting ja. Denken ze nu echt dat er dan minder files gaan zijn ? Diegenen die er nu in staan, kunnen niet anders omdat er geen goed alternatief is of denken jullie dat zij voor hun plezier daar in staan. Als zij op een ander tijdstip konden vertrekken, zouden zij dit nu al doen. Het zullen extra inkomsten voor de staat zijn om ergens anders wat gaten te dichten. Niet meer, niet minder.”