HET DEBAT: moet de ‘pedagogische tik’ verboden worden? Dit is jullie mening tvc

12 september 2019

17u30 0 De ‘pedagogische tik’ staat weer ter discussie na een tweet van presentator Thomas Vanderveken. Die zag in een parkje hoe een vader zijn kind “ruw tegen de grond mepte”. Toen hij de man aansprak, kreeg hij als repliek: “Dat mag in België’.” Waarop Vanderveken tot zijn verrassing vaststelde dat ‘de pedagogische tik’ inderdaad niet verboden is. Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Jonathan Wouters: “Een ‘pedagogische tik’ is de natuurlijke manier van opvoeden. Wanneer een kind na herhaaldelijk waarschuwen te ver gaat is het de beste optie. Doel is dat uw kind zich verschrikt, niet dat het pijn heeft. Het mag ook nooit het eerste zijn wat je doet en als je het regelmatig doet verliest het zijn nut en moet je een andere oplossing zoeken.”

Regine Tytgat: “Ik ben tegen geweld. Nooit een kind een klap in het gezicht geven, zelfs niet het achterhoofd. Ik heb ook klappen gekregen, maar zelf heb ik ze mijn kinderen bespaard en ik mocht overal met hen terecht. Iedereen zei me ‘wat heb je brave kinderen’. Ik strafte ze wel eens, in de hoek of geen tv, want smartphones bestonden nog niet. Mijn kinderen hebben respect voor iedereen. Veel met hen praten en veel naar hen luisteren. Ik pluk daar nog steeds de vruchten van.”

Ann Verschueren: “Thuis en ook op school werden er tikjes uitgedeeld vroeger. We zijn daar zelf zeker niet agressief door geworden, want we beseften dat het onze eigen schuld was. Er was toen veel meer respect voor ouders en leraars. Ik denk dat ruzies tussen ouders waar dingen van mekaar kapot gesmeten worden veel meer impact hebben op een kind. Dat is psychologisch geweld!”

Lijfstraffen zijn niet meer van deze tijd. Ouders die dit als een correcte straf zien hadden beter niet aan kinderen begonnen, want het is een teken van onmacht Leon Van der Neffe

Nico De Visser: “Je kan toch moeilijk je kinderen later duidelijk maken dat geweld absoluut het laatste is wat je doet , tenzij voor gevaar van eigen leven, Terwijl je ze in hun jeugd zelf elke keer sloeg omdat zij stout waren. Je maakt het voor deze kinderen dan “normaal” om geweld te gebruiken naar iemand die zich niet gedraagd. Dus een verbod is zeker op zijn plaats.”

Ronny Cuypers: “Natuurlijk moet dat niet verboden worden. Een tik op de billen is toch veel beter dan een psychologische marteling. Wat is beter: een corrigerende tik of zonder eten naar je kamer en daar de hele avond blijven?”

Wouter Vanhauwaert: “Kinderen worden al miljoenen jaren grootgebracht zonder studies en boekjes. Waarom zou alles ineens in teksten en wetten moeten gegoten worden? Er bestaat gewoon geen ‘juiste’ manier, net zoals er geen twee dezelfde kinderen of karakters bestaan. Net zo voor de ouders. Laat toch eens gewoon open hoe ouders hun kinderen grootbrengen en discipline trachten bij te brengen... De maatschappij zit al complex genoeg in elkaar!”

Ik vind dat een tik moet kunnen. Zeker bij jonge kinderen, daar kan je niet altijd aan uitleggen waarom iets absoluut niet kan of mag Jozee Segers

Leon Van der Neffe: “Lijfstraffen, waaronder ook de ‘pedagogische tik’ behoort, zijn niet meer van deze tijd. Ouders die dit als een correcte straf zien hadden beter niet aan kinderen begonnen want het is een teken van onmacht. Als je geen kind kan opvoeden zonder ‘pijn’ als straf te gebruiken, ben je volgens mij niet van de slimsten. Het is trouwens ook heel vernederend voor een kind! Jullie krijgen toch ook geen ‘slaag’ van jullie baas? Of wel?”

Jozee Segers: “Ik vind dat een tik moet kunnen. Zeker bij jonge kinderen, daar kan je niet altijd aan uitleggen waarom iets absoluut niet kan of mag. Nu zie je kinderen etteren in winkels en ouders die niet weten wat ze daarmee moeten aanvangen, hier is een tik op zijn plaats. Even een schrikreactie en gedaan met dat geetter. Kinderen vragen grenzen, aan de volwassene om ze te stellen.”

Jenna Lievens: “Het verontrust me te lezen hoeveel mensen dit echt ok vinden! Agressief gedrag mag je nooit toelaten het is een uiting van onmacht en omdat je machtiger staat als volwassene naar een kind mag je dan slagen of tikken zoals velen het verbloemen? Maar later ga je je dochter wel leren dat nooit iemand haar met een vinger mag aanraken behalve jijzelf als ouder? Kan toch niet dat je dat ok vindt?! Verbieden hoeft volgens mij niet, daar is een kind niet mee gebaat, maar een mind change? Oh ja.”