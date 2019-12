HET DEBAT. Moet de leeftijdsgrens voor alcohol opgetrokken worden tot 18 jaar? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

10 december 2019

09u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 8 Vorig jaar belandden elke dag gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar straalbezopen in het ziekenhuis. Wat denk jij? Moet de leeftijdsgrens voor alcohol opgetrokken worden tot 18 jaar? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Guido Van Hal, medisch socioloog (Universiteit Antwerpen):

Van Hal is voorstander om de leeftijdsgrens op te trekken. Want: hoe jonger iemand met alcohol in aanraking komt, hoe groter het risico dat dat problemen oplevert op latere leeftijd. “Je loopt een vijf keer groter risico om later problematisch alcoholgedrag te vertonen en verslaafd te raken”, zegt hij. “Het is echt jong geleerd, oud gedaan.”

Van Hal merkt dat niet iedereen het alcoholgebruik bij jongeren even problematisch vindt. “Onlangs sprak ik een kinderarts die een meisje van 14 jaar had gezien met 5,2 promille in het bloed. Ze had een glas wodka geproefd en was blijven drinken. ‘So what?’, reageerden die ouders. ‘Kan gebeuren.’”

Jongeren die na een ziekenhuisopname fysiek terug in orde, gaan naar huis. “Er wordt geen traject uitgestippeld”, zegt professor Van Hal. “In Nederland doen ze dat wel. Daar hebben ze kinderalcoholklinieken, waar deze patiëntjes van nabij worden opgevolgd.” In Nederland, met meer inwoners dan hier, worden jaarlijks tussen de 700 en 900 jongeren na alcoholmisbruik in het ziekenhuis opgenomen. Drie keer minder dan bij ons. “Het bewijst dat hun aanpak werkt”, zegt Van Hal. “We vragen dit hier al lang, maar het gebeurt niet. Ook het optrekken van de leeftijdsgrens om alcohol te kopen, zou een verschil kunnen maken.” (SV)

Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid (Open VLD):

Maggie De Block is geen voorstander van een hogere leeftijdsgrens. “We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn”, benadrukt ze in een reactie. “De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding. Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker.” De Block wijst naar landen waar de leeftijdsgrens voor alcohol wel hoger ligt, op 18 of zelfs 21 jaar.

Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol (VAD):

Het VAD is het niet eens met de redenering van minister De Block. “In Nederland had men 5 à 10 jaar geleden veel meer comazuipers dan vandaag. Tot ze de leeftijdsgrens hebben opgetrokken. Toen is het aantal wel degelijk gedaald”, legt Geirnaert uit.

Andere maatregelen waar de VAD voor pleit zijn een verhoging van de prijs van alcohol en het aan banden leggen van reclame voor alcohol. “Alcohol moet duurder zijn dan frisdrank of water. Dat is nu niet het geval”. Maar volgens Geirnaert worden alle efficiënte maatregelen tegengehouden door de in ons land machtige bierlobby. “Sensibilisering is oké, maar met sensibilisering alleen kom je er niet”.

Ook voor ouders is volgens Geirnaert een belangrijke rol weggelegd. “Jongeren kopiëren volwassen gedrag. Wat kun je verwachten van kinderen als hun ouders en grootouders steeds meer drinken. Alcohol heeft een plaats, op speciale momenten en in beperkt gebruik. Maar niet dagelijks, en niet in grote hoeveelheden”, stelt de verslavingsexperte.

Marjolein Mattheij, kinderarts (Universitair Ziekenhuis Antwerpen):

Ongeveer één keer per maand ziet Marjolein Mattheij hoe er een jongere op de spoeddienst belandt die te veel heeft gedronken. “Ik heb de indruk dat ze steeds jonger zijn, al heb ik het fenomeen op zich de voorbije tien jaar niet echt zien toenemen.”

Voor kinder- en spoedartsen zit er weinig anders op dan de jonge patiëntjes zo goed mogelijk op te lappen wanneer ze in het ziekenhuis worden binnengedragen. “Soms is dat frustrerend”, geeft de kinderarts toe. “We geven die kinderen een infuus, omdat dit medisch de juiste behandeling is. Maar het zorgt er wel voor dat ze geen kater hebben. Ze worden wakker in het ziekenhuis en voelen zich prima. Dan vertellen wij wel hoe ze bewusteloos door hun vrienden zijn binnengebracht, hoe ze verschillende keren hebben gebraakt of hoe ze meermaals in hun bed hebben geplast. ‘Dat zal allemaal wel, maar ik voel me nu goed’, zie je ze dan denken. Terwijl: als je zo veel drinkt, dan betaal je daar de volgende dag normaliter een prijs voor. Die terugkoppeling krijgen de kinderen door onze behandeling niet.”

“Een deel van de ouders beseft niet echt dat er een probleem is”, zegt ze. “‘Ik ben ook jong geweest’, zeggen ze dan. Ze lijken niet te beseffen hoe gevaarlijk dat kan zijn op zo’n leeftijd. De hersenen zijn nog volop in ontwikkeling, dus het risico op schade is reëel.” (SV)

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet de leeftijdsgrens voor alcohol opgetrokken worden tot 18 jaar? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.