HET DEBAT. Moet de leeftijdsgrens voor alcohol opgetrokken worden tot 18 jaar? Dit is jullie mening

10 december 2019

17u30 0 Vorig jaar belandden elke dag gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar straalbezopen in het ziekenhuis. Moet de leeftijdsgrens voor alcohol opgetrokken worden tot 18 jaar? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Maurice Depreatere: “De leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol moet opgetrokken worden tot 21 jaar. De jeugdige schepsels van tegenwoordig zouden pas dan beseffen wat voor kwaad dit met een mens kan doen. De jeugd is niet verstandig meer ten opzichte van vroeger. Het moet snel veranderen!”

Kristine Delacourt: “De wet is goed zoals ze is maar ze wordt niet toegepast. Ook de ouders hebben de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven.”

Jan Verbruggen: “Wat voor nut heeft het de minimumleeftijd van 16 jaar op te trekken? Men spreekt hier van een 14-jarige in dronken toestand. En ze worden steeds jonger. Men straft alleen normale jeugd zoals bijvoorbeeld 17-jarigen die naar een fuif gaan en daar graag een pintje drinken. Dit is weer met een bazooka op een mug schieten.”

Door voor hen het alcoholgebruik in de illegale sfeer te duwen wordt het drinken wellicht interessanter. Een verboden vrucht smaakt immers het lekkerst Ronnie Mathieu

Freddy De Vuyst: “De mentaliteit in België over alcoholgebruik is echt belachelijk. Kinderen horen geen alcohol te drinken! Er zijn al zoveel volwassenen die hun grenzen niet kennen, dan kan je dat van een kind helemaal niet verwachten. Kinderen zien dat overal gebeuren en denken dat het normaal is. Als je alcohol drinkt kan je niet meer helder nadenken. Als ze er echt iets mee inzitten dan trekken ze de leeftijd voor bier op naar 18 en sterke drank naar 21.”

Bart Verbeeck: “De Amerikaanse drooglegging heeft nooit gewerkt, waarom zou iemand dan ook denken dat zoiets gaat werken voor jongeren, die omgeven zijn van alcohol. En niet vergeten: het internet staat vol handleidingen.”

Ronny Dekimpe: “Men kan de leeftijdsgrens verhogen naar 18 jaar. Zal het helpen? Dat is een andere zaak. Hoe meer men verbied, hoe meer er in het stiekem gedronken zal worden. Sensibilisatie zou zeker niet slecht zijn. Ook duidelijk maken wat het effect op langere termijn zou kunnen zijn. Sensibilisatie begint bij de opvoeding. Dus ouders kunnen hier ook aan meewerken. Tenzij zij zelf alcohol verslaafd zijn. Dat maakt het natuurlijk niet evidenter. Tenzij men ziet welke impact dit teweeg kan brengen.”

Het is een goed idee op de leeftijd op te trekken, maar dan moeten verkopers ook effectief de leeftijd controleren. Dit gebeurd veel te weinig Joyce Bruggeman

Ronnie Mathieu: “Met deze maatregel, hoe goed het ook bedoeld is, vrees ik een averechts effect bij de -18 jarigen. Door voor hen het alcoholgebruik in de illegale sfeer te duwen wordt het drinken wellicht interessanter. Een verboden vrucht smaakt immers het lekkerst. Het drinken zal meer geniepig gebeuren en zal het indrinken thuis of op straat bevorderen. En zullen -18 jarigen met alcoholvergiftiging zich nog spontaan melden aan een spoeddienst?”

Joyce Bruggeman: “Als ze willen zullen ze toch aan alcohol geraken. Het is uiteraard een goed idee op de leeftijd op te trekken, maar dan moeten verkopers ook effectief de leeftijd controleren, dit gebeurd veel te weinig. Het zal de verkoop van alcohol aan jongeren moeilijker maken maar zeker niet onmogelijk.”