HET DEBAT. Maximumsnelheid op Belgische snelwegen verlagen naar 100 km/uur? Dit is jullie mening Redactie

14 november 2019

19u05 0 In Nederland wordt de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur, om de hoeveelheid stikstof in de lucht terug te dringen. Enkel ’s nachts zal er nog 130 mogen worden gereden op plaatsen waar dat nu al mocht. Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Jan Verboven: Variabele snelheid is de enige oplossing voor het probleem. Soms is 100 of zelf 50 nog te snel, maar soms is 120 nog te traag. Systemen genoeg om dit variabele getal te bepalen en te tonen. Gewoon zeggen dat het 100 of 120, 130 moet zijn is kortzichtig en evenmin juist als de huidige limiet.

Geert Tamsyn: Het gaat veel sneller als je een uur aan 100 rijdt, dan wanneer je een kwartier 120 rijdt om daarna drie kwartier in de file te staan omdat iemand die hogere snelheid niet aankon. Dat laatste is tegenwoordig dagelijkse kost. De winst op gebied van uitstoot is dan mooi meegenomen.



Hans Mannaerts: Gegeven de files zal het verschil niet imens zijn, al zullen velen merken dat ze mogelijks zelfs gemiddeld sneller op hun bestemming zullen aankomen. Al moeten we de Belg eerst leren de snelheidslimiet te respecteren, ook bij dynamische borden.

Robrecht Peeters: 100 neen 90 km per uur moet het worden, wat zoveel minder brandstofverbruik, CO2 uitstoot, fijnstof betekent. Gelet op het mini-landje België, beperkte verplaatsingen, best doenbaar. Integendeel het accordeoneffect verdwijnt en bijgevolg vlotter verkeer en tijdwinst, een paradox.

Wanneer de snelheidbeperking niet in verhouding staat tot de reële situatie op de baan gaan de mensen zich er minder aan houden. Het gevolg is een groter verschil in snelheid tussen verschillende weggebruikers en een onveiligere situatie. En natuurlijk ook meer kassa kassa.

Sarah Van Loock: Het hoge aantal verkeersdoden op de weg is niet enkel te wijten aan snelheid, maar meestal aan een slecht onderhouden weg. Als men vergelijkt met onze omringende landen hoe onze wegen er bij liggen en worden onderhouden wordt al veel duidelijk. Er wordt enkel nog geïnvesteerd in grote projecten, die zo budgetgebonden zijn dat de kwaliteit geen enkele rol speelt. Ondertussen worden de budgetten voor onderhoud geclusterd en ook gehalveerd. 100 km per u rijden gaat niets veranderen.

Hans Vanhaesebrouck: In Duitsland is met recht en rede een verlaging van de maximumsnelheid afgekeurd. Het zou niet beter zijn tegen ongevallen en verwaarloosbaar mbt uitstoot. Die experten kennen nog altijd niet het verschil tussen het aantal dodelijke ongevallen en de impact van een ongeval. En dat er meer ongevallen gebeurden bij de verhoging naar 130km/u... Is gewoon demagogie : er waren meer kilometers weg bijgekomen waar men 130 mocht rijden... dus in absolute aantal uiteraard een stijging. Relatief niet!

Lars Vandenberge: Waar men vroeger 90 mocht is het nu verlaagd naar 70, waar men 70 mocht rijden is het nu 50 en binnenkort is het 120 naar 100. En wanneer de snelheidbeperking totaal niet in verhouding staat tot de reële situatie op de baan gaan de mensen zich er minder aan houden. Het gevolg is een groter verschil in snelheid tussen verschillende weggebruikers en een onveiligere situatie. En natuurlijk ook meer kassa kassa.

Inde Marge: Wacht eens even... We gaan met z’n allen naar klimaatbetoginen, maar weigeren er iets aan te doen. We zagen met z’n allen dat de brandstof te duur is, maar we rijden met z’n allen véél te snel en met véél te grote SUV-monsters.... Hypocrieten allemaal. Ik heb géén probleem met overdag op werkdagen. Waar ik wél een probleem mee heb is dat niets gedaan wordt aan de overdaad van vrachtwagens... (fijn stof van banden, vervuiling van uitstoot, putten en bulten door overladen...).

Ludo Baeyens: Het is de enige oplossing. Als je nu links 110 rijdt bij drukker verkeer, zitten de wagens achter u soms te duwen om sneller te gaan terwijl dit echt niet kan. Dan gaan ze u langs rechts over en zoeken ze een klein gaatje. En hupsakee, ik ben goed bezig denken ze dan. Want ah ja, ik mag hier 120 en die voor mij rijdt maar 110 dus.... Hier kan je enkel perk en paal aan stellen door de snelheidslimiet te verlagen en trajectcontroles. Spijtig maar eigen schuld.

Peter Viaene: Beter voor luchtkwaliteit, klimaat, veiligheid en de toename in reistijd is in een landje als België verwaarloosbaar dus, tenzij je houdt van patserig, ‘sportief’ rijden, zie ik niet in waarom ze dit niet allang hebben doorgevoerd hier.

Elke maatregel voor een beter klimaat moeten we omarmen. Weet dat je maar een paar minuten wint door sneller dan 100 te rijden. En bovendien verhoogt de veiligheid

Frederik De Pauw: Een lege snelweg waar maar 100 mag strookt niet met het concept van een snelweg naar mijn gevoel. Het verschil met een gewestweg, zeker die waar 90 nog mag/kan, is hierdoor wel erg klein. Het beeld dat zo gecreëerd wordt, zal op frustratie en irritatie botsen. Iedereen weet dat dergelijke emoties een gevaar vormen voor een veilige wegcode. Een dynamische snelheid kan, bijvoorbeeld bij regen of in spits. Op deze momenten is de maatregel aanvaardbaar. Btw, remafstand is niet meer die van 30 jaar geleden.

Dan Midden: Als ik snel rij, ben ik gefocust op de weg. Bij belachelijk lage snelheden kijk ik meer rond en is de concentratie een pak lager. En wat met de elektrische wagens? Een kameraad heeft 10kVa aan zonnepanelen en gebruikt die voor zijn auto op te laden. Die rijdt 100% CO2-vrij (als we even “vergeten” correct te zijn en de CO2-voetafdruk van productie en recyclage van panelen en auto vergeten). Mag die dan wel 120 rijden?

Mario Tersago: Enkel als je vandaag op morgen op volledig automatische wagens omschakelt, zal je aanzienlijk minder ongelukken en risico’s hebben. Zelfs al laat men iedereen elektrisch rijden, het aantal bestuurders en auto’s blijft groeien en zolang men de wegen niet aanpast, mag je iedereen 50 laten rijden - maar het neemt geen files of risico’s weg. Mentaliteit, (gebrek aan) infrastructuur en pamperbeleid, dàt zijn de problemen.

Bjorn Robberechts: Mensen die het klimaatgedoe maar niets vinden, vind ik echte egoïsten. Denk liever aan onze volgende generatie. Zij zullen de gevolgen dragen die wij veroorzaken. Elke maatregel voor een beter klimaat moeten we omarmen. Weet dat je maar een paar minuten wint door sneller dan 100 te rijden. En bovendien verhoogt de veiligheid.