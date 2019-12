HET DEBAT: ligt de lat in ons onderwijs te laag? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

05 december 2019

09u30 0 In het nieuwe PISA-onderzoek vallen de Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid voor het eerst uit de top-10 van de OESO-landen. Vlaamse 15-jarigen scoren ook slechter voor wiskunde en wetenschappen. Ligt de lat voor het onderwijs in België te laag? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Martin Valcke, onderwijsexpert (UGent):

Of de lat te laag ligt in ons onderwijs? Dan moet je kijken naar welke lat, zegt Martin Valcke. “Het niveau van ons onderwijs wordt bepaald door twee factoren. Aan de ene kant heb je de overheid die bepaalt wat het minimum is dat een leerling moet kennen. Daarnaast heb je de scholen die het leerplan bepalen. Zij moeten het opgelegde minimum van de eindtermen behalen, maar mogen daarnaast nog extra kennis meegeven. Zo moeten leerlingen voor de eindtermen bijvoorbeeld weten wat een orkaan is, maar kan de school hen extra onderwijzen over tsunami’s.”

“Naar mijn mening ligt de lat van de eindtermen niet te laag, maar de manier waarop scholen lesgeven moet kunnen aangepast worden”, zegt hij. “Zo zou een leerkracht ook strak moeten kunnen inspelen op het gebruik van het Nederlands; ook buiten het vak Nederlands. Leraren zijn hier vragende partij voor. Schrijven de leerlingen bijvoorbeeld fouten in een toets van Aardrijkskunde, dan kan daar aandacht aan worden besteed. Zo kunnen leraren daarover meer feedback geven, de leerlingen drillen en leren memoriseren. Hoe ze dit het best kunnen doen? Door leerkrachten de nodige tijd te geven om bij te scholen. Door te investeren in lesgevers, zullen uiteindelijk de leerlingen excelleren.”

Pedro De Bruyckere, onderwijsexpert (Arteveldehogeschool):

De lat in ons onderwijs ligt niet noodzakelijk te laag, vindt Pedro De Bruyckere. Zeker nu er nieuwe, hogere eindtermen op komst zijn. “We hebben de lat voor het algemene minimumniveau dus hoger gelegd”, zegt hij. “Dat kan effect hebben. Maar tegelijkertijd is de ‘basisgeletterdheid’ ingevoerd - het nieuwe minimum dat iedere leerling moet bereiken. Er bestaat nu een risico dat, voor sommige leerlingen en scholen, de basisgeletterdheid de nieuwe norm zal worden waar ze zich naar zullen richten. Dan zijn we nog verder van huis, natuurlijk. Tegelijk moeten scholen volop inzetten om de basisvaardigheden zoals begrijpend lezen en wiskunde op orde te krijgen. Alleen zo kunnen we de ondermaatse resultaten van het PISA-onderzoek opkrikken.”

Hoe we dat moeten doen? Voor wiskunde bijvoorbeeld, zouden we méér mensen moeten motiveren om leerkracht wiskunde te worden, zegt De Bruyckere. “We kampen met een groot tekort, en dat heeft zijn gevolgen. Zelfs in de hogere jaren van het secundair, in de richtingen met véél wiskunde, zijn er nauwelijks pure wiskundigen die voor de klas staan. Maar: ik kan niet cijfermatig aantonen of dat dé oplossing zal zijn.” (SSL)

Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

“Uit de ondermaatse resultaten van eerdere internationale onderzoeken hebben wij de les geleerd dat het onderwijs te veel focus op de eindtermen heeft gelegd”, zegt Lieven Boeve. “We hadden meer vertrouwen in onze eigen leerplannen moeten hebben, die ook de cognitief sterkere leerlingen uitdagen. Eindtermen zijn immers minimumdoelen. Ook in onze nieuwe generatie leerplannen zijn we volop bezig om voor de cognitief sterkere leerlingen uitdagender doelen te voorzien. Elke leerling heeft namelijk zijn eigen lat en daar moeten we rekening mee houden.”

Dat het niveau van de eindtermen hoger zal komen te liggen, vindt hij een goede zaak. “Alleen zal dat niet voldoende zijn voor de leerlingen die meer aankunnen. Daar zullen we dus nog meer op inspelen.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Ligt de lat in ons onderwijs te laag? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.