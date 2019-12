HET DEBAT: ligt de lat in ons onderwijs te laag? Dit is jullie mening tvc

05 december 2019

17u27 4 In het nieuwe PISA-onderzoek vallen de Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid voor het eerst uit de top-10 van de OESO-landen. Vlaamse 15-jarigen scoren ook slechter voor wiskunde en wetenschappen. Ligt de lat voor het onderwijs in België te laag? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Marc Roobrouck: “Politici stellen dat het onderwijsniveau is gedaald en schreeuwen moord en brand. Nochtans keurden zij sedert meer dan 20 jaar de ene besparing op onderwijs na de andere goed. Tevens had iedere minister zijn idee om vernieuwingen - goede of slechte ?-door te drukken. De voorbije 20 jaar is de samenstelling van onze bevolking door migratie enorm veranderd en dat wordt weerspiegeld in de samenstelling van de klassen. Ook dit gegeven zal wellicht zijn invloed hebben.”

Greet Verachtert: “De lat moet misschien beetje flexibel zijn zodat ze voor iedereen hoog genoeg ligt. Een leerling mag best leren leren en er wat moeite voor hoeven te doen. Diegenen die daar echt problemen mee hebben, kunnen dan misschien een “lagere lat” krijgen.”

Ik denk dat dit deels te maken heeft met de culturele diversiteit in België. Als we bij elke leerling meer nadruk leggen op taal, dan zullen andere vakken automatisch verbeteren Tom Plesier

Kris Pieters: “De eindtermen zijn inderdaad minimumdoelen, maar het probleem is dat deze amper worden gehaald. Als leerkracht zou ik heel graag hebben dat er met ons eens wordt gepraat en niet met onderwijsmedewerkers, pedagogen en zogeheten experts. De echte experts staan op de werkvloer, niet achter en bureau.”

Tom Plesier: “Ik denk dat dit deels te maken heeft met de culturele diversiteit in België. Als we bij elke leerling meer nadruk leggen op taal, dan zullen andere vakken automatisch verbeteren. Taal ligt aan de basis om als onderwijzer de kennis aan leerlingen verstaanbaar over te brengen.”

Te laag? Nee ik vind dat men vooral in de lagere school al te veel eist van de kinderen. Kinderen kunnen geen kind meer zijn, ze moeten presteren Ellen Mestdagh

Ellen Mestdagh: “Te laag? Nee ik vind dat men vooral in de lagere school al te veel eist van de kinderen. Kinderen kunnen geen kind meer zijn, ze moeten presteren. En heb je als kind leermoeilijkheden is onvoldoende ondersteuning voor handen.”

Angelique De Beil: “Het hangt ook af van school tot school. Op de school van mijn dochter ligt het niveau heel hoog! Wat zij ziet in het 2de middelbaar zag ik vroeger pas in het derde. Er zijn nu ook veel meer verschillende richtingen en migratie doet er veel aan. Bij hen thuis wordt er geen Nederlands gesproken terwijl de lessen in het Nederlands zijn. Dan is het niet verwonderlijk dat het niveau zakt...”