HET DEBAT. Kiezen we voor altijd zomer- of wintertijd?

24 oktober 2019

16u26 42 In de nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok een uurtje terug. Voor vijf maanden belanden we opnieuw in de wintertijd. Uit een grootschalige peiling op initiatief van ontslagnemend premier Charles Michel blijkt dat vijftig procent van de Belgen voorstander is van permanente wintertijd . Wat denk jij? Kiezen we voor altijd zomer- of wintertijd? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Karen De Ryck, slaapexpert verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen:

“Logisch gezien denk je dat zomertijd fijner is, omdat het langer licht is buiten. Maar voor je slaapritme is het belangrijk dat je ‘s ochtends al licht hebt als je opstaat. Ochtendlicht zorgt er immers voor dat onze interne biologische klok weer ‘gelijk wordt gezet’ met het 24-uurs ritme van de aarde. Het is gemakkelijker om op te staan als het buiten licht is en in slaap te vallen als het donker is. Als het ‘s ochtends langer donker is, wordt onze interne klok bijgevolg in de war gebracht. Ik promoot dan ook een permanente wintertijd”, stelt Karen De Ryck.

Het 24-uurs ritme beïnvloedt zowel onze stemming als ons gedrag. In de winter voelen we ons vaak minder energiek en somberder. De Ryck legt uit dat er soms lichtbrillen worden gegeven aan mensen die een winterdip of een seizoensgebonden depressie hebben. “De brillen dienen ‘s ochtends ongeveer twintig minuten opgezet te worden, zodat mensen actiever zijn en zich minder depressief zullen voelen”, verduidelijkt ze.

Ivan Van de Cloot, chief economist bij Itinera Institute:

Wat is de beste keuze vanuit economisch oogpunt: zomer- of wintertijd? “De discussie of het nu altijd zomer- of wintertijd moet zijn op een bepaald moment, is minder belangrijk dan het besef dat er bij de switch zelf belangrijke kosten zijn. Dit wordt vaak ondergesneeuwd in commentaar waardoor je een discussie over het geslacht der engelen krijgt maar niet over het bestaan van engelen zelf”, zegt Ivan Van de Cloot.

“In de VS is er een duidelijke negatieve impact op het consumptiegedrag wanneer de wintertijd ingaat. Vooral het aantal ‘ongedwongen’ of niet-geplande uitgaven hadden te lijden onder het winteruur. Voor voedsel was er sprake van een afname met 6 procent, voor brandstof met 4 procent”, gaat de econoom verder. “Bij het ingaan van de zomertijd, wanneer het langer licht blijft ‘s avonds, stegen de uitgaven van de consumenten met 0,9 procent. So far, so good voor de economie, maar het bleek eveneens dat in de herfst, bij het ingaan van de wintertijd, de negatieve impact veel groter is, met 3,5 procent afname. Twee derde van de consumenten liet minder transacties optekenen.”

Schaf de zomertijd af en ga naar één standaardtijd met een lichte voorkeur voor de wintertijd Ivan Van de Cloot, chief economist bij Itinera Institute

En er is nog meer volgens de expert. “Bij het ingaan van de zomertijd beleven de werknemers een dipje. Hun productiviteit gaat er tijdelijk op achteruit, omdat hun bioritme verstoord is en ze een uur vroeger uit de veren zijn. In België blijkt trouwens dat mensen voor het zomeruur dan wel vroeger moeten opstaan, ze gaan er niet vroeger voor slapen. Hoe lager de gezondheidskosten voor de maatschappij, hoe beter. Twee keer per jaar switchen kost de economie en de maatschappij geld”.

Volgens Van de Cloot is de conclusie duidelijk. “Schaf de zomertijd af en ga naar één standaardtijd met een lichte voorkeur voor de wintertijd. Daar volg ik de wetenschappers die het hebben over de gezondheidseffecten. Hoe beter de werknemer zich voelt, hoe beter hij zal presteren en hoe lager de maatschappelijke kosten”.

Stef Willems, woordvoerder verkeersinstituut VIAS:

Volgens Stef Willems, woordvoerder van het verkeersinstituut VIAS, mag een beslissing over het afschaffen van het zomeruur niet afhangen van verkeersveiligheidsoverwegingen. “De onmiddellijke aanpassingseffecten (korte termijn, i.e. enkele dagen) bij de halfjaarlijkse overgang van zomer naar winter of omgekeerd op het vlak van verkeersveiligheid zijn waarschijnlijk klein en het is zelfs onduidelijk of ze eerder positief dan wel negatief zijn”, klinkt.

Indien een permanente wintertijd wordt ingevoerd zou naar verwachting in vergelijking met de huidige situatie het aantal letselongevallen elk jaar stijgen met 0,4 procent. Het aantal ernstige letselongevallen zou stijgen met 0,7 procent. Indien een permanente zomertijd wordt ingevoerd, zou in vergelijking met de huidige situatie, het aantal letselongevallen elk jaar stijgen met 0,3 procent. Het aantal ernstige letselongevallen zou quasi ongewijzigd blijven, zo stelt VIAS vast.

“Indien uitsluitend naar het effect op de verkeersveiligheid wordt gekeken, verdient het behoud van de huidige situatie voor België in principe de voorkeur. Vooral in vergelijking met het scenario van een permanente zomertijd zijn de verschillen echter niet heel groot, waardoor op grond van de verkeersveiligheid ook dit scenario niet uit te sluiten valt. Bovendien gaan de berekeningen uit van een ongewijzigd verplaatsingsgedrag van voetgangers en fietsers. Indien verplaatsingen deels zouden verschuiven naar tijdstippen met daglicht, zouden de verschillen tussen de scenario’s nog kleiner kunnen worden”, meldt VIAS.

Frank Duboccage, VTM-weerman:

Op de vraag of we nu moeten kiezen voor een permanente zomer- of wintertijd, bestaat geen eenduidig antwoord volgens weerman Frank Duboccage. “Je hebt sowieso voor- en tegenstanders van beide. Ouders met kleine kinderen kunnen bijvoorbeeld liever hebben dat het ‘s avonds eerder donker wordt, zodat ze de slaap makkelijker kunnen vatten. Andere mensen staan liever op als het eerder licht is”, klinkt het. Volgens de weerman is de voorkeur van mensen voor een permanente zomer- of wintertijd voor een groot deel afhankelijk van hun leefomstandigheden.

Verschillende mensen kampen in de winter met een dip Frank Duboccage

“Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen licht nodig hebben. In de winter hebben veel mensen dan ook een vitamine D-tekort. Dat haal je onder meer uit zonlicht. Verschillende mensen kampen in de winter hierdoor met een dip. Persoonlijk ben ik een mens van licht. Als het langer donker blijft ‘s ochtends, dan heeft dat een negatieve impact op mijn humeur. Maar ik wil benadrukken dat mijn voorkeur voor zomertijd een persoonlijke keuze is”, aldus Duboccage.

Met welke weersomstandigheden moeten we rekening houden als we permanent voor wintertijd zouden kiezen? “Erg grote verschillen tussen zomer- en wintertijd zijn er niet op dat vlak. Maar als het altijd winteruur is, dan gaat het ‘s avonds natuurlijk sneller afkoelen. Dat kan vervelend zijn als mensen eens een bbq geven in de zomerperiode. Dan is het niet fijn als de zon sneller ondergaat en het dus kouder wordt”, klinkt het.

