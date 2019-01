Het debat: is spijbelen voor het klimaat een goede zaak? Dit is jullie mening TVC

16 januari 2019

17u38 0 Mogen de klimaatspijbelaars op een schooldag actievoeren voor het milieu? Of moeten ze in hun vrije tijd protesteren? Heeft hun actie nut? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Rania Desaegher: “Spijbelen is nooit een goede zaak. Nodig in de school klimaatwetenschappers met verschillende visies uit, zo kunnen de leerlingen zich een genuanceerde mening vormen over de invloed van de mens op het klimaat. Nu worden ze dikwijls eenzijdig geïnformeerd door klimaatideologen.”

Karlien Guldemont: “Deze leerlingen zijn minderjarig, en leerplichtig. Niet noodzakelijk schoolplichtig. Ze hebben het recht op te komen voor iets wat hun toekomst mee bepaalt. Dat deden en doen wij volwassenen ook. Geen haan die ernaar kraait als zij actievoeren op een vrije dag! Dus... succes!”

Romain Van Hoorebeke: “De donderdag voor het klimaat en waarom niet de dinsdag tegen de armoede en de maandag voor de migranten? Spijbelen kan nooit goedgepraat worden. Manifesteren in het weekend en op woensdagnamiddag dat mag!”

“Ze zouden beter studeren en met een goed diploma manieren uitvinden om het klimaat te redden.

Yvan Vermeylen

Renka Gersen: “Het is opvallend dat de ouderen over het algemeen tegen spijbelen zijn. Nochtans zou de actie veel minder impact hebben moest ze op een vrije dag georganiseerd worden. Het is fantastisch dat jongeren op straat komen voor iets wat per slot van rekening hun toekomst (en dat van hun kinderen) mee zal bepalen.”

Rudolphe V. De Baere: “Hoeveel van die betogende kinderen komen met de auto naar school ? En eten exotisch fruit ? En gaan met het vliegtuig op reis naar verre bestemmingen? Zoals Bond zonder Naam het zou zeggen: “Verander de wereld, begin bij jezelf’.”

Yvan Vermeylen: “Ze zouden beter studeren en met een goed diploma manieren uitvinden om het klimaat te redden.”



Het is fantastisch dat jongeren op straat komen voor iets wat per slot van rekening hun toekomst (en dat van hun kinderen) mee zal bepalen. Renka Gersen

Willy De Boeck: “Bpost, Proximus, NMBS, De Lijn... staken toch ook niet op zaterdag of zondag om hun eisen kracht bij te zetten. Alle begrip voor deze jongeren. Ik hoop dat politici wakker worden en tot actie overgaan, dan kunnen deze studenten terug naar de schoolbanken gaan.”

Antoon Vandaele: “Ik betwijfel of al deze spijbelende leerlingen wel zo begaan zijn met het milieu. Ik vermoed dat er toch veel bij zitten die gewoon een extra dagje verlof willen nemen. Spijbelen mag trouwens nooit aangemoedigd worden. Mijn dochter zou hier in ieder geval nooit mogen aan meedoen. Geen enkel doel verantwoord spijbelen.”

Doe ook mee met onze poll: is spijbelen voor het klimaat een goede zaak? Ja of Nee?