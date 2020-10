HET DEBAT. Is het terecht dat cafés strengere maatregelen opgelegd krijgen? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties straks in een nieuw stuk TTR

07 oktober 2020

10u16 0 België sluit in verband met de snelle verspreiding van het coronavirus vanaf vrijdag de cafés om 23 uur. Aan een tafeltje op café mogen de komende vier weken niet meer dan vier personen zitten. Voor restaurants verandert er niets. Restaurants mogen open blijven tot 1 uur en daar mag je nog altijd met maximaal 10 aan één tafel zitten. Wat denk jij? Is het terecht dat cafés strengere maatregelen opgelegd krijgen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Frank Vandenbroucke (sp.a), federaal minister van Volksgezondheid:

Het Overlegcomité met daarin de federale en deelstaatregeringen besliste gisteren om de maatregelen die het coronavirus moeten indijken, serieus op te schroeven. Vanaf vrijdag moet iedereen de nauwe sociale contacten een maand lang beperken tot drie en sluiten de cafés om 23 uur. Verder geldt het getal vier als toverwoord: op café mogen niet meer dan vier mensen rond de tafel, bij privébijeenkomsten thuis mogen we maar vier mensen uitnodigen en op niet-georganiseerde activiteiten buitenshuis mogen ook niet meer dan vier mensen samen zijn, kinderen of gezinnen groter dan vier buiten beschouwing gelaten.

Cafés zijn helaas echte hotspots van besmettingen Frank Vandenbroucke (sp.a)

“Cafés zijn helaas echte hotspots van besmettingen”, zei Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren tijdens een persconferentie. Aan één tafel mogen daarom maximaal vier mensen plaatsnemen, tenzij het een gezin betreft dat meer dan vier personen telt. Wie met een grotere groep afspreekt, zal zich moeten spreiden over meerdere tafels. Daarnaast zullen cafés voortaan de deuren moeten sluiten om 23 uur. “Dat is zeer spijtig, maar zeer noodzakelijk”, aldus Vandenbroucke. Voor restaurants verandert er niets.

“Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen vastpakken, natuurlijk willen we blijven hangen als er ambiance is op café. En die maatregelen maken dat nu voor een stuk onmogelijk”, zei Vandenbroucke in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “We staan echt voor het risico dat de dijken breken. Als dat gebeurt, is de ramp totaal en valt het leven weer helemaal stil.” De handhaving van de regels wordt dan ook strenger, waarschuwde Vandenbroucke, al is het aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om dat concreet te maken.

Viroloog Marc Van Ranst:

Viroloog Marc Van Ranst is tevreden dat er een stevig signaal komt van de nieuwe regering. “We hadden de luxe niet meer om nog langer te wachten, elke dag telt. Dit zijn stevige maatregelen en de mensen gaan die ook voelen. Maar als ze de maatregelen volgen, komt het goed.”

“Samenscholingen van maximaal vier personen: goed. Een sluitingsuur voor de cafés om 23 uur: idem”, gaat Van Ranst verder. Het verschil in sluitingsuur tussen café en restaurant vindt de viroloog eveneens verdedigbaar. “Er zijn heel wat cafés die het zeer goed deden, zij betalen nu mee de tol voor de andere die er de kantjes hebben afgelopen.”

De viroloog waarschuwt wel dat we niet meteen effect zullen zien van de maatregelen. “Die kentering zal er niet komen na een week ons best doen”, klinkt het. “We zullen een twaalftal dagen nodig hebben om te zien welke gevolgen deze nieuwe regels hebben.”

Matthias De Caluwé, CEO Horeca Vlaanderen:

Horeca Vlaanderen noemt de beslissing om cafés vanaf vrijdag om 23 uur te sluiten een zware mokerslag. De sectororganisatie vraagt opnieuw financiële steun voor de getroffen cafés en roept klanten op om de regels nauw op te volgen. “We hebben altijd gepleit voor gelijke regels voor iedereen. Dat is nu helaas tijdelijk niet meer mogelijk door de blijkbaar iets hogere besmettingskans op café”, aldus CEO Matthias De Caluwé.

“We moeten ons er dan nu ook op focussen dat de bijna 10.000 Vlaamse café- en drinkgelegenhedenuitbaters passende steun krijgen in de komende moeilijke periode. Volksgezondheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Wel, dan moeten we nu ook helaas opnieuw solidair zijn met de economisch meest getroffenen.”

Er moeten nieuwe steunmaatregelen komen, anders krijgen we een waar bloedbad, temeer omdat de cafés vaak geen reserves hebben Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)

Christine Mattheeuws, voorzitster van Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ):

Ook het Neutraal Sydnicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vreest dat het herstel van duizenden cafés opnieuw in gevaar komt. “De meeste van deze bars en cafés hebben enorme inspanningen en investeringen gedaan om hun cafés zo veilig mogelijk te maken en de veiligheid van hun klanten te garanderen. Het is dan ook jammer dat er geen verschil wordt gemaakt tussen de cafés die de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen en de cafés die niet hebben gedaan”, aldus voorzitter Christine Mattheeuws. “Er moeten nieuwe steunmaatregelen komen, anders krijgen we een waar bloedbad, temeer omdat de cafés vaak geen reserves hebben.”

Belgische federatie van caféhouders (FedCaf):

De Belgische federatie van caféhouders (FedCaf) is niet te spreken over de beslissing van de overheid om cafés te verplichten al om 23 uur de deuren te sluiten. De federatie wil dat de sluitingsmaatregel onmiddellijk wordt ingetrokken en eist daarnaast de nodige steunmaatregelen voor de cafés. Gebeurt dit niet, dan zegt FedCaf Belgium geen andere keuze te hebben “dan op alle noodzakelijke manieren te handelen” opdat de rechten van de cafés zouden worden “gerespecteerd en eindelijk hun dramatische situatie wordt erkend”.

Cafés zijn opnieuw - onterecht - het slachtoffer Belgische federatie van caféhouders

De federatie verzet zich onder andere tegen de ongelijke behandeling van cafés, want zij moeten vervroegd sluiten terwijl restaurants niet met dezelfde beperkingen te maken krijgen. “Cafés zijn opnieuw - onterecht - het slachtoffer”, klinkt het. Het is volgens de beroepsvereniging nochtans niet bewezen dat het risico op overdracht van het virus groter is op café dan op restaurant. “Minister Ducarme (MR) zei op 27 september 2020 dat er geen informatie beschikbaar was over het feit dat de horeca als een hotspot van besmetting kon worden aangemerkt. De nieuwe maatregel is dus duidelijk vastgesteld op basis van onjuiste informatie”, klinkt het. Ook is er volgens de federatie geen enkel bewijs dat de “naleving van afstandsmaatregelen vervaagt na 23 uur”. “Het verschil in behandeling waartoe de overheid heeft besloten, is in feite niet te rechtvaardigen omdat het niet op objectieve gegevens is gebaseerd.”

De cafés verplichten om al om 23 uur te sluiten, zal enkel als effect hebben dat mensen, die zich in een café bevinden, naar de een of de andere plaats zullen gaan om hun avond voort te zetten, luidt het voorts. Bovendien vreest de federatie dat de maatregel de dramatische financiële situatie van vele cafés nog zal verergeren.

Dimitri Antonissen, hoofdredacteur HLN:

“Voortaan mag je nog met vier mensen aan een cafétafeltje zitten, mag je nog met vier mensen op straat komen en mag je ook thuis met vier mensen afspreken. Daarmee heb je de regels in één zin samengevat, iets wat onder Wilmès (MR) en De Block (Open Vld) totaal onmogelijk was. Daar had je vaak de rest van de week nodig om alle vragen op te lossen die na de persconferentie nog onbeantwoord bleven”, schrijft Dimitri Antonissen in een opiniestuk.

De coronaregels mogen dan ‘simpel’ zijn, voor een aantal mensen zullen ze niet eerlijk aanvoelen. De cafébazen op kop. Wie zich netjes aan alle regels hield en zijn kroeg coronaproof had ingericht, zal het onbegrijpelijk vinden waarom zijn zaak voortaan wél om 23 uur dicht moet en maar vier mensen aan een tafeltje mag zetten, terwijl in het aanpalende restaurant op datzelfde uur nog een fles ontkurkt wordt en de gasten zich opmaken voor een pousse-café die tot 1 uur ’s nachts kan duren. Hopelijk kunnen ze zich optrekken aan het idee dat het in onze buurlanden ondertussen nog erger is: in Nederland moeten de cafés al om 22 uur dicht en in Parijs zijn ze zelfs helemaal gesloten. Dat de regering nu sneller dan verwacht verstrengde maatregelen neemt, zorgt er misschien voor dat het bij ons zó ver niet hoeft te komen.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

