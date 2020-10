HET DEBAT. Is het terecht dat cafés strengere maatregelen opgelegd krijgen? Dit is jullie mening TTR

07 oktober 2020

17u00 0 Om de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, kondigde de federale regering een aantal nieuwe maatregelen aan. Vanaf vrijdag gaan cafés om 23 uur toe. Aan één tafel mogen ook nog maximaal vier mensen zitten. Restaurants mogen open blijven tot 1 uur en daar mag je nog altijd met maximaal 10 aan één tafel zitten. Is het terecht dat cafés strengere maatregelen opgelegd krijgen? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Robin Van Camp: “Zijn cafés werkelijk hotspots van besmettingen? Dit is absoluut niet bewezen. Mensen weten gewoon niet waar ze het oplopen. En denken zij nu werkelijk dat het coronavirus niet overdraagbaar is voor 11 uur ‘s avonds? Ofwel sluit je ze volledig of je doet niks. Halve maatregelen van een incompetente regering.”

Wendy Peersma: “Dat ze dan de zaken sluiten die de mist in gaan met de regels. Maar alle cafés er vroeger voor dicht gooien? Ken zaken waar de regels perfect werden nageleefd, die weer konden ademen omdat ze wat langer konden openblijven en om bij te benen wat ze verloren hadden afgelopen maand. Die zaken gaan nu mogelijks failliet, omdat ze weer moeten inboeten voor zij die de regels aan hun laars lappen. Als men trouwens echt wil uitgaan zonder regels dan zal er wel thuis worden gedronken dus.”

Guy Goethals: “Het is meer dan nodig als je de cijfers ziet. Veel mensen hebben blijkbaar geen gezond verstand -zeker als ze gedronken hebben- en houden zich niet aan de regels. Geen enkele coronamaatregel is leuk, maar helaas zijn ze nog altijd nodig.”

Karel Flanders: “Zoals bij de meeste regels en wetten in België, moeten alle cafés nu boeten voor enkelen die zich niet aan de regels houden en hun volk niet in bedwang kunnen of willen houden. Als ze mij kunnen aantonen dat er overal hotspots in cafés zijn dan trek ik mijn woorden in. Als blijkt dat het alleen om enkele cafés gaat in studentenbuurten, dan worden zoals altijd de echte schuldigen niet bestraft. Net zoals restaurants hebben ook veel cafés investeringen gedaan om alles veilig te werken.”

Liliane Wuyts: “Volledig terecht. Als klanten de tafels bijeen schuiven of stoelen bijzetten, wordt er niet gereageerd. Dus alles mag op café? Op restaurant gebeurt dit niet en is er meer dan voldoende plaats. Dat wordt wel gerespecteerd. Op de terrassen van de cafés is er volgens mij ook geen probleem.”

Bart Denys: “Wat maakt het nu uit dat een café sluit om 23 uur of om 1 uur? Alsof het virus rekening zou houden met een uur? Alles sluiten is de enige oplossing, maar dat is té drastisch natuurlijk voor de horeca. Zo lang de mensen die op bezoek gaan de regels niet respecteren en te dicht bij elkaar kruipen is er eigenlijk geen andere keuze!”

Wim Dhooge: “Corona zit overal en altijd, 24/7. In horecazaken is men verplicht te registreren. Die formulieren worden niet of nauwelijks opgevraagd (enkel bij een duidelijke aanwijzing). Ik doe dagelijks boodschappen. Winkelwagentjes worden niet frequent ontsmet, laat staan dat er een verplichting geldt. Handschoenen zijn ook niet meer van de orde. Tijdens de lesuren moeten studenten verplicht een masker dragen, maar tijdens de pauze niet. Waar zouden de haarden echt liggen? Makkelijk een steen te werpen.”

Riemert Braet: “Voor mij is het alles of niets. De cafés wat minder lang de deuren laten openen, maakt niet veel verschil. Het is niet dat de ziekte zich niet meer verspreidt. Ik kan begrijpen dat later op de avond de regels vermoedelijk wat lakser genomen worden, maar dat mag niet veralgemeend worden.”

Claudine Vyncke: “Niemand vind dit leuk. En het is zeker erg voor de café-uitbaters, maar toch vind ik dat een terechte maatregel als men het virus de baas wil kunnen blijven. Ik verwacht jammer genoeg nog striktere maatregelen. Laten we samen er alles aan doen om zo vlug mogelijk uit deze ellendige tijd te komen!”

Annick Van Kogelenberg: “Ik snap niet echt waarom er een onderscheid is tussen cafés en restaurants. Oké, in cafés wordt waarschijnlijk meer alcohol geconsumeerd waardoor de mensen handtastelijker worden. Dat is zo, maar ik heb op restaurant gewoon schouder aan schouder gezeten met mijn tafelgenoten. Daar mag je dan nog steeds met tien aan tafel. Dat is trouwens ook meer dan de vier mensen die je thuis aan je tafel zou mogen ontvangen. Voor mij hoeft de horeca niet dicht. Zeker niet. Ik snap alleen niet waar ze die twee maten en gewichten halen. Ik blijf die regels vreselijk willekeurig vinden en dus moeilijk te aanvaarden.”

Nico DTroyer: “Als er één plaats is waar mensen de regels respecteren dan is het wel in de horeca. Door deze zaken zo streng te straffen, verplaats je het probleem naar de privésfeer. Dat valt al helemaal niet te controleren.”

