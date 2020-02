HET DEBAT. Is de euthanasiewet aan een evaluatie toe? Dit is jullie mening

Het euthanasieproces is afgelopen: de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 werden vorige week vrijgesproken . De assisenzaak in Gent riep heel wat vragen op over euthanasie en het wettelijke kader. Zowel voor- als tegenstanders stelden de euthanasiewet, die dateert uit 2002, in vraag. Is de euthanasiewet aan een evaluatie toe? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.