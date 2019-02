Het debat: heeft een nationale stakingsdag eigenlijk wel nut? Dit is jullie mening

12 februari 2019

17u30 0 Woensdag 13 februari zal een nationale staking heel ons land platleggen. De vakbonden hopen op deze manier hun eisen voor meer loonopslag kracht bij te zetten. Wat doet zo’n dag staken met ons land? En heeft het eigenlijk wel nut? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Patrick Brans: “De vakbonden zeggen dat het gros van de werkmensen bereid is om te staken. Maar in werkelijkheid beschouwen ze het als een extra verlofdag. Als de vakbonden nu eens zouden vragen om mee te komen staan op piket in ruil voor de stakersvergoeding, dan ben ik eens benieuwd hoeveel er nog gaan staken. En werkwillige mensen worden geblokkeerd, dat is ook een vorm van broodroof.”

Paul Dhaese: “Bij staken is bijna iedereen de dupe - ook de staker. Het lost trouwens ook niet veel op: in het beste geval bekomt men een kleine loonopslag, de producent heeft een winstverlies en verhoogt de verkoopprijs en men ‘wint’ weer niets, de staker staakt weer, enz.. In de jaren 20-30 loonde zich dat. Nu niet meer.”

Wilfried Walbers: “Staken is onzin. Toch op de manier dat het hier gebeurt. In onze “moderne” maatschappij zou een poll, een enquête, etc. moeten aangeven wat er leeft tussen mensen. Nu is dit enkel roepen op straat, de economie platgooien en privébezittingen vernielen. Proberen ze zo iets te bereiken? Laag-bij-de-gronds.”

Joannes Roderigas: “Door te staken hebben we een heleboel veranderingen gekregen. Eerst 40 uren week daarna 37.5 uren week, verplaatsingsonkosten waar vroeger alleen het openbaar vervoer telde, meer ouderschapsverlof, en vele kleine dingen die ons leven draagbaar maken. Denkt men nu echt dat men dit alles cadeau heeft gekregen?”

Dirk Henderieckx: “Woensdag nationale staking, donderdag klimaatbetoging door de spijbelaars, zaterdag die gele hesjes in Frankrijk. Is er nog iemand tevreden? Wie gaat de rekeningen betalen als stakingen en/of betogingen de norm worden? Tegen iets zijn is één punt, betaalbare en realistische oplossingen zelf naar voor brengen is een ander. Er zijn andere en meer positieve benaderingen te bedenken.”

Luc Devriese: “Voor mij moeten de lonen niet omhoog, maar de belasting op werk moet omlaag. Zo houden de mensen meer nettoloon over op het eind van de maand.”

Gilbert Rodts: “Alle verliezen die er die dag zullen gemaakt worden door de staking, zullen vroeg of laat aan ons gepresenteerd worden door een of andere belasting.”

Hans Dekempe: “Mijn werkgever wenst zijn werknemers serieuze opslag te geven. Het gaat goed met het bedrijf en hij wil dat delen met alle werknemers. Dat heeft hij al herhaaldelijk meegedeeld, maar de loonwet verbiedt hem dat. Hij mag nu slechts +0,8% geven de komende twee jaar, opgelegd door de regering. Weg met die loonwet dus. Ook mijn werkgever vindt dit!”

Bernard Verfaille: “Heel veel werknemers vergeten dat zij met een staking enkel economische schade en gezichtsverlies berokkenen aan hun eigen bedrijf. Daarbij wordt wel uit het oog verloren dat het wel datzelfde bedrijf is dat op het einde van de maand netjes de lonen betaalt met daar bovenop nog een pak patronale sociale zekerheidsbijdragen. Iets meer respect voor het eigen bedrijf zou niet misstaan.”

David Dalins: “Op het einde van de rit, wanneer de vakbonden iets van winst boeken, zullen de knarsetandende morrende mensen die de overlast hekelen, met de handjes open mee in de rij staan, om braafjes de extra centjes te ontvangen.”