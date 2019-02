Het debat: hebben we kerncentrales nodig om het klimaat te redden? Dit is jullie mening TVC

27 februari 2019

17u30 0 Dat er dringend nood is aan meer klimaatmaatregelen, daarover zijn bijna alle politieke partijen het eens. Maar niét over de manier waarop dat moet gebeuren. Bij de N-VA stond kernenergie centraal tijdens een congres over “ecorealisme”. De Amerikaanse spreker Michael Schellenberger hield er zelfs een pleidooi om de centrales niet alleen langer open te houden, maar er ook nieuwe bij te bouwen. Hebben we kerncentrales nodig om het klimaat te redden? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Yvan Beelaert: “Wat is er nu verkeerd aan het langer openhouden van kerncentrales die geen CO2 uitstoten tot we voldoende alternatieven (zonne- en windenergie) hebben zodat we geen dure elektriciteit moeten kopen in het buitenland.

Jan Van Dessel: “Allebei hebben een beetje gelijk. Fossiele brandstoffen en kernenergie zullen mettertijd moeten verdwijnen. Maar denken dat we vanaf 2025 zonder kerncentrales de nodige energie kunnen leveren en bovendien verkondigen dat elektrische wagens verplicht zullen worden vanaf 2030 is een utopie.

Stella Birkenbrau: “Nee, niet nodig. Beter die waterstofzonnecellen stevig subsidiëren als werkbaar alternatief en er voor zorgen dat die dan ook echt voor iedereen betaalbaar zullen zijn.”

Fred Hawken: “Wie de voordelen van kernergie niet wil zien is een idioot. Er is geen enkele energiebron die zonder uitstoot zulk rendement brengt. Maar mensen zijn bang gemaakt voor kernafval. Echter is er nog geen mens gestorven aan kernafval, maar er zijn al miljoenen doden door uitstoot van gas en oliecentrales. Met ‘hernieuwbare’ energie gaan we er niet komen en zolang de prijzen de pan blijven uitswingen zal er geen verandering komen.”

Hoe kan een mens daar nog aan twijfelen? Natuurlijk dat we ze nodig hebben. Al eens berekend hoeveel uitstoot het maken van zonnepanelen, windmolens en plaatsing ervan teweegbrengt. Serge Aernoudt

Vladimir De Leeuw: “Het enige juiste antwoord is: Ja, we hebben kernenergie nodig, maar dan wel thoriumcentrales met vloeibaar (gesmolten) zout. Dat is het enige dat zowel onze permanente behoefte kan dekken zonder weersafhankelijk te zijn, zonder veel CO2 uitstoot, veilig en zonder al te veel afval. Het nadeel is, het zal ongeveer 10jaar duren eer zo’n installatie zal draaien.”

Serge Aernoudt: “Hoe kan een mens daar nog aan twijfelen? Natuurlijk dat we ze nodig hebben. Al eens berekend hoeveel uitstoot het maken van zonnepanelen, windmolens en plaatsing ervan teweegbrengt. En ze zijn nog niet eens aan ‘t recycleren.”

Gerry Cle: “Vergeet kernenergie. Geen enkele energieproducent is trouwens bereidt om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Denk maar aan de hoge bouwkosten, de hoge productiekosten, de veiligheidsrisico’s (straling, terrorisme, kernramp) en de opslag en beveiliging van radioactieve afval.”

Ludwig Vanden Boer: “Men zegt dat de CO2 uitstoot binnen de Eu gelijk blijft met de gascentrales, maar dat is een slecht gegeven want een daling is afgesproken en noodzakelijk. Het grote probleem met de huidige hernieuwbare energiesoorten is dat er geen aan/uit-knop aanwezig is. Ik kan de zon of de wind niet aanzetten als ik energie nodig heb, dus is het niet beheersbaar en dus onbruikbaar als totaalvervanger.

Door gedurig kernenergie te promoten wordt de ontwikkeling van alternatieve energie afgeremd en het gevolg zal zijn dat we over 15 jaar nog met stokoude kerncentrales opgezadeld zitten. Nancy Verhoeven

Ivo Daniels: “Kerncentrales produceren geen CO2, maar wel kernafval dus niet echt een “schone oplossing”. De oude kerncentrales sluiten en volop nieuwe technologieën onderzoeken.”

Joesseff Movada: “Een volmondig JA! Bij gebrek aan milieuvriendelijker alternatief is dat nog steeds de beste oplossing. Duitsland als voorbeeld, gaat de foute weg op met het sluiten van hun centrales, en het stoken met bruinkool.”

Nancy Verhoeven: “Door gedurig kernenergie te promoten wordt de ontwikkeling van alternatieve energie afgeremd en het gevolg zal zijn dat we over 15 jaar nog met stokoude kerncentrales opgezadeld zitten, die ondertussen wel al een bom geld gekost hebben. Nieuwe kerncentrales bouwen is totaal onbetaalbaar en zal nog heel wat jaren duren, zelfs Electrabel staat helemaal niet te popelen om nieuwe te bouwen.”