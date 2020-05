HET DEBAT. Familiebezoek is vanaf zondag met vier terug mogelijk. Maar vindt u dat een goede zaak? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk LH

08 mei 2020

11u39 3 Vanaf 10 mei zal elk gezin tot vier mensen mogen ontvangen. Het moeten wel altijd dezelfde personen zijn. Dat liet premier Sophie Wilmès (MR) woensdag tijdens de Veiligheidsraad weten. De maatregel gaat in vanaf zondag zodat families Moederdag kunnen vieren. “Iemand gaan bezoeken die u dierbaar is, zien we als een essentiële verplaatsing”, was de uitleg. Wat denk jij? Is bezoek met vier mensen al een goede zaak, komt de maatregel te vroeg of mag het wat meer zijn? Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.



Er werden vandaag meer overlijdens gemeld: 107 tegenover 80 gisteren. Gisterenavond werd nog bekendgemaakt dat het aantal Belgen met antistoffen tegen het coronavirus midden april op 6 procent lag, tegenover 3 procent eind maart. Dat wijst erop dat het virus tijdens de lockdown nog honderdduizenden Belgen heeft besmet. En toch gaat het snel met de afbouw van de coronamaatregelen. Is dat wel een goede zaak? Onze experts zijn alvast bezorgd over de mogelijke impact van de versoepelingen.

Viroloog Marc Van Ranst had begrip voor de versoepeling, maar bekijkt de maatregelen die woensdag werden aangekondigd met “een bang hartje”, klonk het meteen in ‘Het Journaal’ bij VRT. “De bevolking heeft de voorbije weken en maanden met veel burgerzin gehandeld. Dat is ook de reden waarom de Nationale Veiligheidsraad nu toch deze stap durft te zetten.”

Als ik hoor hoe mensen de vierpersonenregel op allerlei creatieve manieren interpreteren, dan is het duidelijk dat we de boodschap echt niet begrepen hebben Microbioloog Herman Goossens

Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) maakt zich nog meer zorgen. “Als ik hoor hoe mensen de vierpersonenregel op allerlei creatieve manieren interpreteren, dan is het duidelijk dat we de boodschap echt niet begrepen hebben”, zegt hij in De Morgen. “Het doet me denken aan de reacties in maart, toen we evenementen boven de 1.000 toeschouwers verboden. Toen maakten sommigen er ook een sport van om 999 mensen uit te nodigen.” “Nu is het gevoel van gevaar weg, en daarmee ook het momentum”, vreest Goossens.

Steven Van Gucht van Sciensano merkte wel al langer dat er nood was aan een versoepeling op vlak van de sociale contacten. “Ik ben blij dat daar nu toch meer perspectief is geboden”, zei hij eerder bij Radio 1. “ Als mensen dat ernstig nemen en daar voorzichtig mee omspringen, gaat het meevallen. Maar als mensen dit nu gaan gebruiken om familiefeesten, bbq’s of buurtfeesten te organiseren, dan kan dat heel wat risico’s teweegbrengen. Het virus heeft niet veel nodig om weer op te flakkeren.” Volgens Van Gucht is het dan ook belangrijk om “die bubbel” zo klein mogelijk te houden. “Het virus blijft een gevaarlijk beest.”

Laat ons vooral het positieve inzien van deze tijdelijke fase Professor infectieziekten Erika Vlieghe

Door de nieuwe maatregel zullen sommige families en vriendengroepen verscheurende keuzes moeten maken. Gezinspsycholoog Katelijne van Lommel zei in VTM Nieuws dat we er “zeer alert voor moeten zijn dat we niet voor of tegen mensen kiezen”. “We moeten vooral heel praktisch nadenken”, klonk het.

Professor infectieziekten Erika Vlieghe, die aan het hoofd van de taskforce staat die de exitstrategie uit deze crisis moet bepalen: “Het getal vier is een pragmatisch getal, je moet dat vooral al iets praktisch en tijdelijk zien. Tien vonden we te veel, dat zou te veel contacten opleveren." “Aan elk systeem zitten haken en ogen. Onze bedoeling was om één gezin een ander gezin te laten zien. Of een alleenstaande met vier anderen een bubbel te laten maken”, zei ze gisteren in VTM Nieuws. “Laat ons vooral het positieve inzien van deze tijdelijke fase."

Maar ook Vlieghe heeft schrik voor een nieuwe heropflakkering en “daarom moeten we onze contacten beperkt houden”. “We mogen de maatregelen nog niet helemaal los laten. We zijn een klein land, maar we wonen met veel mensen dicht bij elkaar.”

