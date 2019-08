HET DEBAT. “De borstvoedingsmaffia”: worden vrouwen te veel gepusht om borstvoeding te geven? Dit is jullie mening tvc

06 augustus 2019

17u30 2 Het is de ‘internationale week van de borstvoeding’ en dus staat de wereld stil bij het geven van de borst. Huisarts en Vlaams parlementslid Freya Saeys zet zich in dat kader stevig af tegen de “borstvoedingsmaffia”, die zich volgens Saeys “tot doel stelt heel de wereld borstvoeding te laten geven”. “Vrouwen moeten vooral doen wat goed voelt en hen gelukkig maakt”, stelt ze. Worden vrouwen te veel gepusht om borstvoeding te geven? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Wendy Pycke: “Het omgekeerde bestaat ook. Ik heb mijn kinderen allen lang borstvoeding gegeven en heb meer tegenkanting gekregen dan aanmoediging. Hoe kon een moeder toch fulltime werken en borstvoeding geven, wat was ik toch een slechte moeder want mijn kind kreeg geen echte voeding. Flessenmaffia bestaat dus ook. Ieder zijn keuze en de mijne stond al tijdens de zwangerschap vast. Bij mij lukte flesvoeding niet want ik kon niet tegen de geur ervan. Goede begeleiding is essentieel, wat je ook kiest.”

Sander Sneyders: “De lactatiedeskundige hier in dit artikel is wat wij noemen “de borstvoedingsmaffia”. Gewoon van haar uitleg gaan de haren overeind staan! Afkolven en zo geven.. mijn vrouw heeft dit weken gedaan en sliep gewoon niet meer. Dat is NIET normaal als je er zelf aan onderdoor gaat. Melk van een andere mama.. hallo, moeders zijn geen koeien hé!”

Als borstvoeding echt niet lukt, is er natuurlijk niets mis mee om een flesje te geven. Maar “bewust kiezen om geen borstvoeding te geven” zal ik nooit begrijpen: dat is toch het meest natuurlijke dat er is? Diane Bernaerts

Eleni Meeus: “Ik word er kwaad van, altijd die meningen van anderen die zeggen wat je moet en niet moet. Mijn dochter is geboren met een zware vorm van lactose intolerantie waarbij zelfs een dieet voor mij niet voldoende was. Kunstvoeding heeft ons gered. Ze werd weer een gelukkige baby, vrij van pijn. Voor mij toch het ultieme streefdoel. Maar hoe vaak ik negatieve reacties kreeg uit de omgeving of zelfs van vreemden als ik mijn baby een fles gaf, ik kan ze helaas zelfs niet meer tellen.”

Willem Pots: “Uiteraard is borstvoeding beter. Maar in onze moderne maatschappij moet alles rap, gemakkelijk en vanzelf gaan. En uitbesteed kunnen worden. Te weinig ouders nemen tegenwoordig nog écht de tijd om ZELF met hun kinderen bezig te zijn. Er zijn grootouders die hun kleinkinderen beter kennen dan de ouders zelf.”

Diane Bernaerts: “Als borstvoeding echt niet lukt, is er natuurlijk niets mis mee om een flesje te geven. Maar “bewust kiezen om geen borstvoeding te geven” zal ik nooit begrijpen: dat is toch het meest natuurlijke dat er is? En direct na de geboorte gaat de baby al op zoek naar de borst: hoe kàn je dat dan weigeren?”

Nooit zou ik een andere mama die voor een flesje kiest met de vinger kunnen wijzen, omdat ik weet hoe zwaar het kan zijn. Live and let live ladies. Stephanie Lambrechts

Marianne Van den Lemmer: “Als het beter is voor je kind om borstvoeding te geven (en ja, het is beter), dan heb je - als goede moeder - geen keuze: dan MOET je borstvoeding geven, ja!”

Wim Van Assche: “Wij hadden eerder het omgekeerde ervaren. Mijn vrouw gaf onze beide kinderen ongeveer een jaar borstvoeding. Wij bleven maar reclame in de bus krijgen van melkpoeder en z’n zelfverklaarde voordelen. Dat hielp ook niet echt om bij onze keuze te blijven. Eigenlijk moeit de maatschappij en de industrie zich gewoon teveel.”

Stephanie Lambrechts: “Ik had een lactatiedeskundige en ik heb tepelkloven, twee borstontstekingen gehad en stond op het punt om ermee te stoppen. Borstvoeding geven is allesbehalve vanzelfsprekend. Uiteindelijk heb ik mijn twee kinderen tot 1 jaar kunnen voeden op die manier. Maar nooit zou ik een andere mama die voor een flesje kiest met de vinger kunnen wijzen, omdat ik weet hoe zwaar het kan zijn. Live and let live ladies en kijk gewoon naar je eigen baby en geniet van dat bundeltje liefde.”