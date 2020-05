HET DEBAT. Bezoek is vanaf zondag met vier terug mogelijk. Goede zaak of niet? Dit is jullie mening HAA

08 mei 2020

20u50 0 Vanaf 10 mei zal elk gezin tot vier mensen mogen ontvangen. Het moeten wel altijd dezelfde personen zijn. Dat liet premier Sophie Wilmès (MR) woensdag na de Veiligheidsraad weten. De maatregel gaat in vanaf zondag zodat families Moederdag kunnen vieren. “Iemand gaan bezoeken die u dierbaar is, zien we als een essentiële verplaatsing”, was de uitleg. Wat denk jij? Is bezoek met vier mensen een goede zaak? Komt de maatregel te vroeg of mag het wat meer zijn? Eerder lieten we de experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Rania Desaegher: “Volgens mij is dit te vroeg, mensen zullen nonchalant worden. Wij hebben zondag zeker nog geen feestje. Hoe kan je trouwens met meerdere mensen in je living die anderhalve meter aanhouden?”

Patrick Kelchtermans: “Hopelijk kan het weerzien met familie de gemoederen wat bedaren. Wat mij opvalt is dat de mensen steeds onverdraagzamer worden, anderen alleen maar kunnen bekritiseren, los van enige context. Velen vinden dat enkel zijzelf ‘het begrepen hebben’ en dat ‘de rest’ de regels aan zijn laars lapt. Dat slaat nergens op. Als je het niet vertrouwt, isoleer jezelf dan wat langer. Maar gun mensen die het nodig hebben een béétje ademruimte en vertrouwen.”

Marie-Rose Van Der Haeghen: “Ze hadden het moeten beperken tot enkel de naaste familie. Voor vrienden is het nog veel te vroeg, dat zijn te veel bubbels. Hier komen vodden van. Wij blijven in ieder geval nog even thuis.”

Waarom geen twee weken wachten na de eerste versoepeling om te zien wat het effect is op het aantal besmettingen of de ziekenhuisopnames Pieter De Petter

Nadine Motten: “Jan Jambon roept uitdrukkelijk op om niet al zaterdag af te spreken, terwijl er dan mooi weer voorspeld is en het stukken gemakkelijker is om afstand te bewaren. Wat toch een stuk veiliger is. Komt het nu écht op die 24 uur?”

Ronny Suy: “Ik vind vier personen te veel en te vroeg. Hier gaan mensen misbruik van maken en feestjes geven enz. Langs de andere kant ben ik wel blij dat ik mijn moeder terug kan bezoeken. Dit zal mijn enige ‘bubbel’ zijn. Ik hoop dat dit goedkomt, maar dat zullen we over twee weken wel zien aan de cijfers.”

Pieter De Petter: “De versoepelingen volgen elkaar te snel op. Waarom geen twee weken wachten na de eerste versoepeling om te zien wat het effect is op het aantal besmettingen of de ziekenhuisopnames. Als er nu door één of andere versoepeling terug pieken optreden, kan men niet anders dan alles terugdraaien tot een volledige lockdown. En helaas – idioten die creatief met de regelgeving omgaan, zullen er altijd zijn. Ik blijf nog een week of drie in mijn kot.”

Ronny Meuris: “Wat gaan we anders doen? Wachten tot er een geneesmiddel of vaccin is en bang afwachten of we besmet worden of niet? Neen toch? Proberen terug de draad op te pakken waar ons leven enkele weken geleden gestopt is, goed wetende dat we het risico lopen terug in lockdown te moeten gaan. Maar dan weten we tenminste of dit werkt of niet.”

Erik Noerens: “Ik voorspel een lockdown in de zomermaanden. De meesten begrijpen het nog niet. Maandag staan ze in grote groepen aan de winkels. De politici zijn niet veel beter. In Antwerpen gaan ze de telefoonsignalen in de gaten houden om de mensen op de Meir te tellen. En wat als 75 procent van de mensen hun gsm thuis laat?

Sommige snappen niet goed dat er een groot verschil is tussen alleen in een appartement zitten of wonen in een huis met tuin en andere familieleden Kinya Degraaf

Christ Dewaele: “Als de Belg een beetje discipline mocht hebben zoals in de Scandinavische landen, dan kon alles veel soepeler worden. Als er hier een regel komt, is men al direct aan het kijken deze te omzeilen en naar hun eigen interpretatie aan te passen. Het is beter om regels te maken die duidelijk zijn, zoals overal mondmaskerverplichting indien je buiten de eigen woning komt.”

Riet Heirman: “Voor veel mensen, zéker de alleenstaanden, is dat een zéér goede zaak. Ik heb ook een gezin met te veel kinderen en kleinkinderen, en er moet worden gekozen, maar dat is niet voor iedereen zo. Het is alleszins een begin. Zagen en klagen en doemdenken, dat kunnen we blijkbaar allemaal goed.

Kinya Degraaf: “Ik vind het een hele goeie keuze. Mensen waren er onderdoor aan het gaan. Sommige snappen niet goed dat er een groot verschil is tussen alleen in een appartement zitten of wonen in een huis met tuin en andere familieleden. Het is nu aan ons om te bewijzen dat we het kunnen. En als de zuurpruimen het er weer niet mee eens zijn, kunnen zij lekker nog een maand of twee thuis blijven. Als de economie kan opstarten, kan het sociale ook!”

Stefan Crama: “Eigenlijk is het ieders verantwoordelijkheid. Maar wat als je je ouders of grootouders bezoekt waarna ze plots geïnfecteerd raken en sterven? Dan draag je dat je hele leven mee, dus echt oppassen.”

Fidji Peeters: “Ik denk dat we best de mensen kiezen met wie we de laatste weken - weliswaar vluchtig en vanop afstand - contact hebben gehad. Hierbij denk ik aan mijn ouders en mijn alleenstaande vriendin. Ik wil bewust geen andere personen rondom mij, omdat ik van mening ben dat de impact van deze versoepeling sowieso negatieve gevolgen gaat hebben.”