Het brokkenparcours van Joke Schauvliege: van de complottheorie over chemtrails tot "Je moet als minister van Cultuur geen cultuurkenner zijn"

05 februari 2019

11u58 10 Met haar uitspraken over het complot achter de klimaatprotesten en de ‘bevestiging’ van de Staatsveiligheid daarover, is het nie t de eerste keer dat CD&V-minister Joke Schauvliege in het oog van de storm komt te staan. De minister krijgt al jarenlang kritiek over zich heen, van de cultuursector tot de natuurverenigingen.

Nog voor haar aantreden als minister in de Vlaamse regering in 2009 liet Schauvliege zich opmerken met een op zijn minst bizarre parlementaire vraag over de zogenaamde chemtrails. Die “chemische sporen in de lucht” achter vliegtuigen vormen al jarenlang het onderwerp van allerlei obscure complottheorieën, als zouden ze een bewuste poging zijn de bevolking te vergiftigen. Schauvliege zei in haar vraag dat de chemtrails “volgens sommigen een opzettelijke en systematische bedreiging van de gezondheid” vormen en “een toenemend aantal burgers ongerust maken”.



Naar verluidt stelde ze de vraag vooral om Peter Vereecke een plezier te doen, partijgenoot en ex-burgemeester van haar thuisgemeente Evergem. Vereecke is de oprichter van de Belfortgroep, een vereniging die naar eigen zeggen complotten wil ontmaskeren die de bevolking bedreigen en onder andere actie voert tegen vaccinaties.

“Weinig affiniteit met cultuur”

Maar ook tijdens haar ministeriële periode bleef Schauvliege geen onbeschreven blad. Al meteen naar haar aantreden als minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur in 2009 gaf ze ruiterlijk toe dat ze “weinig affiniteit heeft met kunst en cultuur”. Een theaterstuk had ze in het laatste half jaar voor haar aanstelling niet meer gezien.



Schauvliege geraakte daardoor ook nooit af van het beeld dat cultuur haar ding niet was, wat nochtans niet slecht zou zijn als bevoegd minister. Al vond ze dat zelf niet altijd: “Je moet als minister van Cultuur geen cultuurkenner zijn. Een minister moet vooral goed beleid voeren”, zei ze.

‘Perceptie kan me niet schelen. Als niemand tevreden is, dan heb ik mijn werk goed gedaan’ Joke Schauvliege

‘Zjef Genie’

Wat al evenmin hielp, waren de ‘versprekingen’ die de ene keer door de stress veroorzaakt werden, de andere keer doordat ze ‘niet goed had gearticuleerd’. In 2012 werd topacteur Matthias Schoenaerts plots omgedoopt tot Matthias ‘Schoenmakers’ toen ze hem feliciteerde met zijn Oscarnominatie voor ‘Rundskop’.

Een jaar later reikte ze tijdens de Nekkanacht de Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek uit aan een zekere ‘Zjef Genie’. Frontman Klaas Delrue van de band Yevgueni kon er wel om lachen, maar de bizarre uitspraak van de bandnaam bezorgde de minister van Cultuur toch alweer rode kaken.

En aan Isolde Lasoen vroeg ze ooit of ze “wel eens naar een concert van Daan gaat”. “Ik speel al elf jaar mee”, antwoordde de drumster droogweg.

Keuterboerkes

Het lijkt wel een constante: Joke Schauvliege wordt vaak “verkeerd begrepen”. Beterschap kwam er ook niet echt toen Schauvliege in 2014 het felgeplaagde departement Cultuur mocht achterlaten en minister van Landbouw en Omgeving werd.

Vooral in het dossier rond de kapvergunning voor het Limburgse transportbedrijf Essers, dat een waardevol bos wilde kappen om uit te breiden, kwam Schauvliege onder vuur te liggen. De minister onderschatte het burgerprotest dat aangevuurd werd door comedian Wouter Deprez, het werd een bitse tweestrijd.

“Een boom heeft ook altijd de functie gehad om gekapt te worden”, klonk het ietwat ongelukkig na de kritiek op het bosbeleid van de Vlaamse regering en de bijnaam ‘minister van Ontbossing’ die ze vanuit de oppositie had gekregen. Biologische landbouwers noemde ze in een interview in Knack ooit ‘keuterboerkes’. Zijzelf kreeg van coalitiepartner N-VA het etiket ‘marionet van de Boerenbond’ opgekleefd.

Zware dossiers

Toegegeven, de beslissingen die Schauvliege de afgelopen jaren moest nemen, waren niet min, en de thema’s waar ze verantwoordelijk voor is zijn nu eenmaal van die aard dat ze nooit iedereen tevreden kan stellen. Met de betonstop, Uplace, de boskaart die uiteindelijk werd teruggetrokken, het Essers-dossier en het klimaatbeleid waarvoor ze met drie andere ministers moest onderhandelen, had de Oost-Vlaamse de afgelopen jaren haar handen meer dan vol. En ondanks alle kritiek bleef Schauvliege schijnbaar onbewogen doorzetten. “Perceptie kan me niet schelen. Als niemand tevreden is, dan heb ik mijn werk goed gedaan”, zei ze daar ooit zelf over.

Bovendien deed Schauvliege het electoraal lang niet slecht, met meer dan 55.000 voorkeurstemmen in Oost-Vlaanderen bij de laatste verkiezingen in 2014. Ze was daarmee de tweede populairste politicus van de provincie, na Mathias De Clercq.

“Gesterkt door protest”

De kritiek van de laatste weken liet Schauvliege niet aan haar hart komen. Meer zelfs, ze voelde zich “gesterkt” in haar beleid door de klimaatmarsen van de afgelopen weken. “Ik ben de jongeren daarvoor enorm dankbaar en ik voel me gesterkt en gesteund in het verdere beleid dat we moeten voeren”, klonk het tien dagen geleden nog. CD&V wilde bovendien graag parlementsleden naar scholen sturen om er in debat te gaan met de leerlingen over het klimaatbeleid.

Het contrast met de bewering dat er wel eens meer achter de klimaatmarsen kan zitten en dat de Staatsveiligheid haar dat had bevestigd, kon niet groter zijn. CD&V houdt momenteel crisisberaad om zich over het lot van Schauvliege te buigen, Groen vraagt het ontslag van de minister.

