Het brokkenparcours van Bouchez: chronologie van hoe de MR-voorzitter al meermaals een stok in de formatiewielen stak LH

21 september 2020

13u34 16 De crisis is compleet in de Wetstraat. De Vlaamse socialisten willen niet dat MR nog deel uitmaakt van een volgende regering. Een interview in Humo met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was ook voor de andere niet-liberale partijen aan tafel de druppel. Maar het is niet de eerste keer dat Bouchez een formatiepoging (bijna) saboteert met krasse uitspraken.

29 november Georges-Louis Bouchez lost Charles Michel af als MR-voorzitter. Bouchez is op dat moment al geen onopgemerkt figuur in het zuiden van het land; hij deelt al te graag zijn vaak controversiële standpunten en meningen via de sociale media. Bouchez zegt bereid te zijn om met N-VA te werken als die partij vooruit wil in de sociaal-economische thema’s. “Als N-VA daarentegen een communautaire hervorming wil, zal dat niet met de MR zijn”, zegt hij ook wel meteen.

Januari Van een onhandige timing gesproken: in het Franstalige magazine ‘Wilfried’ verschijnt een interview met Bouchez, die federaal informateur samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens is, waarin hij zegt dat hij voorstander is een Belgische eenheidsstaat. “Ik ben een unitarist. Ik ga je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat”, zegt hij in het gesprek dat al dateerde van half december.



Niettemin vallen de uitspraken niet goed omdat Bouchez op dat moment aan tafel zit met PS, N-VA en CD&V om een mogelijke coalitie te vormen. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever had Bouchez toch beter twee keer nagedacht voor hij zijn uitspraken deed. “Hij heeft uiteraard recht op zijn opinie, maar als informateur helpt hij de zaken hiermee niet vooruit”, klinkt het streng.

Mei De twee socialistische voorzitters Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (sp.a) doen een tour bij alle partijen om te kijken hoe er nieuwe regeringsgesprekken kunnen opgestart worden. Maar Bouchez is niet onder de indruk. “Dit lijkt op een kleine staatsgreep”, zegt hij over het initiatief van de grootste politieke familie in het parlement.

Juni Het komt tot een aanvaring met Rousseau. Over de rugzak van de socialist zegt hij: “Kijk, de schooljongen is daar.” “Redelijk hallucinant seksisme”, zo retweet hij in dezelfde periode ook enkele kritische berichten over een uitspraak van Rousseau nadat die had verteld dat zijn moeder en grootmoeder zijn strijk nog steeds doen. Die ruzie wordt wel bijgelegd door de twee met een glas water.

Begin juli Met Coens is er tot dan nog geen clash geweest. De CD&V-voorzitter, toen een van de drie ‘koningen’ in de formatie, overweegt troonsafstand na een vertrouwensbreuk met Bouchez over de versoepeling van de abortuswet. CD&V, MR en Open Vld hadden de afspraak gemaakt om het dossier terug te sturen naar de bevoegde commissie, hoewel de liberale partijen het wetsvoorstel steunden. Maar de MR-voorzitter keert echter zijn kar en laat weten dat hij de parlementsleden van zijn partij vrije keuze zou geven bij de stemming. Die deloyale houding doet de CD&V-kopman steigeren. Er komt kritiek dat Bouchez zich gedraagt als een saboteur.

En dan is er dat intussen veelbesproken interview met Humo van afgelopen weekend dat in slechte aarde valt bij de andere Vivaldi-onderhandelaars. “Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van”, klinkt het vol zelfvertrouwen. Ook zegt hij dat Vivaldi rechtser zou zijn dan de paars-gele coalitie met PS en N-VA. Daarnaast is er ook frustratie dat Bouchez steeds zou terugkomen op afspraken die in de werkgroepen zijn gemaakt.

