Het blijft zomers: kwik flirt vandaag op sommige plaatsen met 30 graden KVDS

07 mei 2018

06u07

We krijgen vandaag opnieuw een zonnige dag met maxima tussen 24 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum en de Kempen. Hier en daar kan het zelfs nog iets warmer worden.

Aan zee verwachten we maxima rond 22 graden door een matige zeebries. Er waait een zwakke en in de Ardennen een matige wind uit oosten tot oostnoordoosten, zegt het KMI.

Vanavond en volgende nacht blijft het helder en rustig bij minima van 9 tot 14 graden. De wind is zwak, in de Ardennen meestal matig, uit oost tot zuidoost.

Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. 's Namiddags kunnen er wel wat stapelwolken verschijnen. De maxima liggen tussen 23 en 28 graden. De wind waait meestal zwak uit oostzuidoost en later uit veranderlijke richtingen.

Woensdag is het eerst nog droog met opklaringen. In de namiddag en 's avonds vergroot de kans op enkele lokale buien, eventueel met onweer. Het wordt wat minder warm, maar de maxima schommelen in de meeste streken toch nog tussen 20 en 25 graden. De wind draait stilaan naar het westen.

Donderdag verwachten we soms wat regen of enkele buien bij maxima rond 16 graden in het centrum. Er waait een matige wind uit west tot noordwest.