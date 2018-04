Het blijft wachten op zomers weer: gevoelig kouder, buien en meer stapelwolken TTR

26 april 2018

06u59

Bron: Belga 0 Op de meeste plaatsen is het vanochtend droog en zonnig tot licht bewolkt, met in het noordoosten van het land kans op enkele buitjes. In de loop van de dag verschijnen overal meer stapelwolken, en kunnen lichte buien tot ontwikkeling komen. Maxima rond 9 graden in de Hoge Venen, rond 12 graden aan zee en tussen 13 en 15 gaden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

Tegen deze avond wordt het overal droog en licht bewolkt. In de loop van de nacht verschijnt er vanaf de Franse grens veel hoge en geleidelijk ook middelhoge bewolking. De minima liggen tussen 2 en 7 graden.

Morgen begint droog, met vooral veel hoge bewolking. Geleidelijk verschijnt er ook lagere bewolking, waaruit vooral in het westen en het noorden wat lichte regen of een paar buien kunnen vallen. In het zuidoosten van het land blijft het waarschijnlijk droog. De maxima liggen rond 13 graden in de Hoge Venen en aan zee en tussen 15 en 18 graden elders.

Op zaterdag krijgen we veel bewolking met geregeld buien, bij maxima tussen 10 en 15 graden, en op zondag opnieuw veel bewolking, met daarbovenop mogelijk veel regen, onweersbuien en een stevige wind. In de oostelijke helft van het land kan het kwik tot 20 graden klimmen, in de westelijke helft blijft het gevoelig koeler.