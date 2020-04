Het beste van twee werelden? Domino’s lanceert Bicky Pizza KVDS

06 april 2020

13u26 26 Pizzaketen Domino’s lanceert speciaal voor ons land de Bicky Pizza: een combinatie van pizza en de iconische Bicky Burger. Hij bestaat in twee varianten en je kan hem al kopen voor 6 euro.

Wat je mag verwachten? “Als bodemsaus gebruiken we de enige echte Bicky tomatensaus, waar we een swirl van Bicky Hot Sauce aan toevoegen”, klinkt het bij Domino’s. “Dan wordt je pizza verder belegd met verse mozzarella, gehakt en augurken. Als hij uit de oven komt, wordt hij afgewerkt met crispy onions en de Bicky dressing.”

Variant

Wie liever een andere variant heeft dan de Bicky Original Pizza, kan voor de Bicky Chicken Pizza gaan. Die wordt gemaakt met kip in plaats van met gehakt. De pizza’s zijn maar tijdelijk verkrijgbaar en bestaan in verschillende formaten. Vanaf 6 euro kan je een pizza kopen.





“Naar de frituur gaan zit er bij de Belgen echt ingebakken”, zegt innovatie-chef Tyla Robinson van Domino’s. “Maar liefst 91 procent vindt dat frietjes van de frituur onlosmakelijk verbonden zijn met onze cultuur. En de Bicky burger is een van de meest bestelde favorieten. Dat bracht ons op het idee om het beste van twee werelden samen te brengen in deze exclusieve en originele pizza. Waarom zou je nog kiezen als je beiden kan combineren tot een smakelijk geheel?”

