Herziening Voetbalwet mikt meer op waarschuwingen in plaats van stadionverboden HR

15 mei 2018

17u23

Bron: Belga 0 In plaats van meteen met boetes of stadionverboden te zwaaien, wordt het in de toekomst mogelijk supporters eerst een waarschuwing te geven. Dat staat in een wetsvoorstel dat dinsdag groen licht kreeg in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en dat Voetbalwet bijschaaft. Voortaan zal wangedrag tijdens jeugdwedstrijden van profclubs en vrouwenvoetbal ook onder de Voetbalwet vallen.

De Voetbalwet - "de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden" - zag in 1998 het levenslicht met het oog op Euro2000. De laatste aanpassing dateert intussen al van 2007. Vandaag is de wet van toepassing op de twee profafdelingen van het Belgisch voetbal, maar niet op het volledige amateurvoetbal.

Daar komt dus verandering in. Het volledige amateurvoetbal, maar ook vrouwenvoetbal en het jeugdvoetbal van profclubs zullen onder de wet vallen. Oorspronkelijk zou de herziene wet gelden voor alle voetbalwedstrijden, dus ook voor het provinciale voetbal en het volledige jeugdvoetbal, maar zo ver gaat de uiteindelijke tekst niet.

Twee soorten waarschuwingen

Het aantal gevallen van echt hooliganisme daalt jaar na jaar, maar het aantal boetes neemt elk jaar toe. "Het doel van deze wet mag niet zijn om zoveel mogelijk PV's op te stellen, maar wel om het gedrag van mensen te corrigeren", legt initiatiefnemer Brecht Vermeulen (N-VA) uit.

Daarom voorziet de tekst in twee soorten waarschuwingen, die kunnen opgelegd worden bij kleine overtredingen. Een politieagent kan een officiële waarschuwing geven op het moment van de overtreding, de ambtenaar van de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken kan dat op het einde van de procedure.

Terwijl de huidige Voetbalwet de klemtoon legt op repressie, wordt voortaan ook ingezet op preventie. Fans zullen ook de mogelijkheid krijgen aan zelfregulering te doen. Zo zullen alle clubs uit eerste klasse A en B een supporter liasion officer (SLO) moeten aanstellen. Dat wordt een brugfiguur tussen de fans en club die veiligheidsproblemen mee kan helpen voorkomen.

Voetzoekers verboden

Om de veiligheid bij amateurwedstrijden te verhogen, wordt de inzet van stewards in amateurwedstrijden mogelijk gemaakt. "Dit zal enkel gebeuren bij deze clubs die door de minister als risicovol beschouwd worden. Het zou disproportioneel zijn dit op te leggen aan alle clubs in de amateurreeksen", aldus Vermeulen.

Daarnaast zal het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en rookbommen ook verboden worden rond het stadion. Momenteel geldt dat verbod enkel in het stadion zelf. Afgelopen weekend nog moesten vijftien mensen opgevangen worden met gehoorschade tijdens de wedstrijd Antwerp-STVV.

Volgens Vermeulen is dat geen alleenstaand geval en is het gebruik van dergelijk pyrotechnisch materiaal aan een opmars bezig. Daarom krijgt de politie meer middelen om dat materiaal uit het stadion te houden.

Tot slot zullen stewards ingezet kunnen worden tijdens WK-wedstrijden op grote scherm. Lokale besturen zullen daarvoor moeten samenwerken met stewards van de voetbalbond of een club uit eerste klasse A of B.