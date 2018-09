Hervorming ambtenarenstatuut: ook ACV dreigt met "algemene acties", Homans noemt acties "redelijk onbegrijpelijk" ADN

03 september 2018

10u50

Bron: Belga 3 Het protest tegen de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut dreigt uit te breiden. Vandaag waarschuwt de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten voor "algemene acties" als bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) de plannen niet herziet. De socialistische collega's van ACOD voerden de voorbije weken al verschillende malen actie, onder meer door het blokkeren van de sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen.

ACV Openbare Diensten zegt dat ze een brief heeft gestuurd naar minister Homans, waarin gevraagd wordt om niet verder te gaan met het plan om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Vlaamse overheid naar het minimum te herleiden. "De minister wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutairen verslechteren in plaats van die van de contractuelen te verbeteren. Wij willen haar laten inzien dat harmoniseren ook op een andere manier kan", luidt het. "Een harmonisering naar het minimum voor iedereen kan voor ons niet."

Als de Vlaamse regering de plannen die net voor de zomervakantie werden bekendgemaakt niet herziet, dreigt ook de christelijke ambtenarenbond met "algemene acties". "In ieder geval plant het ACV van 10 tot 18 september samen met de andere vakorganisaties personeelsvergaderingen. Daarmee willen ze het personeel informeren over de geplande hervormingen. Tegelijk wordt ook een petitie gelanceerd waarmee de vakorganisaties willen tonen dat het personeel de plannen van de Vlaamse regering niet pikt."

"Onbegrijpelijk"

Dat de socialistische ambtenarenbond ACOD sluizen blokkeert uit protest tegen de geplande hervorming is "onlogisch", reageert Vlaams minister Homans via haar woordvoerder. "Dat men al staakt voor of tijdens de voorziene onderhandelingen is onbegrijpelijk." Er zijn gesprekken gepland op 24 september. "Maar als de vakbonden vroeger willen starten, zijn wij daartoe bereid. Het was op vraag van de bonden dat de start pas gepland werd op 24 september", klinkt het.

Volgens de N-VA-minister is het voorstel van de Vlaamse regering "evenwichtig" en is het vooral de bedoeling de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen te harmoniseren. "Mensen die hetzelfde werk doen op dezelfde werkvloer moeten kunnen werken aan dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat is het idee achter de hervorming", klinkt het. Zo'n oefening is volgens het kabinet-Homans altijd "geven en nemen". "In het verleden hebben statutairen ook al zaken bij gekregen, denk bijvoorbeeld aan het pleegzorgverlof".

Het kabinet-Homans hamert er ook op dat de geplande hervorming geen besparingsoefening is. "De middelen die zouden worden uitgespaard met de hervorming van het ziekteverlof worden integraal gestort in het pensioenfonds voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. De middelen blijven dus naar het personeel gaan", aldus de woordvoerder.