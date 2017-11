Hervormde waterfactuur rammelt volgens sp.a: "Singles niet laten opdraaien voor gezinskorting"



Isolde Van Den Eynde

05u45 2 ANP XTRA Singles worden benadeeld wanneer het op de waterrekening aankomt. 23.555 gezinnen betaalden vorig jaar geen 'vastrecht' - of vaste kost - voor hun drinkwater, terwijl 653.441 alleenstaanden 80 euro moesten betalen voor dezelfde service. "Singles worden financieel gestraft", hekelt sp.a-parlementslid Rob Beenders.

Volgend jaar neemt het Vlaams Parlement de waterfactuur onder de loep. Net zoals de energiefactuur bestaat de waterfactuur uit verschillende onderdelen. Een daarvan is het vastrecht: een vaste vergoeding die alle kosten moet dekken die de watermaatschappij maakt om op elk moment drinkbaar water te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en vernieuwen van de waterleidingen. Begin vorig jaar hervormde de Vlaamse regering die waterfactuur. Het vastrecht wordt aangerekend per wooneenheid of per watermeter en staat los van het waterverbruik. In totaal betaal je 100 euro per jaar, exclusief 6% BTW. Maar per bewoner geldt een korting van 20 euro per jaar, eveneens exclusief de BTW.

Evaluatie in 2018

Vlak na de hervorming protesteerde oppositiepartij sp.a al fel, want de nieuwe regeling benadeelt singles. Een alleenstaande betaalt namelijk 80 euro voor die vaste vergoeding, een koppel 60 euro en een gezin met vijf helemaal niets. Uit de meest recente cijfers die sp.a-parlementslid Rob Beenders opvroeg bij bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) blijkt nu hoeveel alleenstaanden vorig jaar de dupe zijn geworden van de regeling: 653.441 singles betaalden 80 euro vastrecht. 223.555 gezinnen van 5 personen (of meer) moesten die vaste vergoeding niet betalen.

"Financieel gestraft worden omdat je single bent, is onaanvaardbaar, zeker in een samenleving waar het aantal alleenstaanden toeneemt", vindt Beenders (sp.a). "Minister Schauvliege heeft deze ongelijkheid ingevoerd en ze moet in de evaluatie het vastrecht aanpassen tot een eerlijke bijdrage in verhouding tot de gezinssamenstelling."

