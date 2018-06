Hervormde erfbelasting krijgt groen licht in commissie: Tommelein is "trots op deze belastingverlaging" bvb

12 juni 2018

17u09

Bron: Belga 6 De Commissie Financiën van het Vlaams parlement heeft de hervorming van de erfbelasting goedgekeurd. Vanaf 1 september verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor erfenissen in de zijlijn en voor de langstlevende partner komt er een groter vrijgesteld deel. Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) is "trots op deze belastingverlaging", maar volgens Björn Rzoska (Groen) zadelt hij de volgende Vlaamse regering op met een miljoenenfactuur.

De Vlaamse regering vond begin dit jaar een akkoord voor de hervorming van de erfbelasting. In dat ontwerp van decreet verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor wie erft in de zijlijn. Het hoogste tarief is vanaf 1 september 55 procent. Daarnaast komt er een nieuwe schijf van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

Ook voor de langstlevende partner verandert een en ander. Vandaag heeft die enkel een vrijstelling van belasting voor de woning. Die vrijstelling wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro aan onroerende goederen. Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Tot slot komt er ook een flexibele erfenissprong, wat vooral belangrijk was voor CD&V. Daardoor kan wie een erfenis krijgt van een partner, ouder of grootouder die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen.

De nieuwe regeling moet ingaan op 1 september. De lagere erfbelasting kost de regering 139 miljoen euro.

Het ontwerpdecreet kreeg groen licht van alle meerderheidspartijen, de oppositie onthield zich. Volgens Björn Rzoska van Groen is de regeling allesbehalve budgetneutraal, en zadelt minister Tommelein de volgende Vlaamse regering die na 2019 haar intrek neemt aan het Martelarenplein op met een factuur van om en bij de 120 miljoen euro in 2021 en 2022. "Ik vind dat een vreemde manier van werken en eigenlijk is het niet correct wat u doet", zei Rzoska. "Uw toekomstige collega's zullen behoorlijke sommen moeten zoeken om de hervorming die we vandaag goedkeuren, te kunnen betalen."

Volgens Tommelein tonen de cijfers aan dat er inderdaad voor een belastingverlaging is gekozen, en niet voor budgetneutraliteit. "Dat is het verschil tussen u en ik. En dat u het daar als groene moeilijk mee heeft, toont aan dat u niet van belastingverlagingen houdt." De Open Vld-minister benadrukte dat de Vlaamse begroting "gezond" is.