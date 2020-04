Hervatten van vaccinaties Kind en Gezin verloopt vlot JG

02 april 2020

14u41

Bron: Belga 0 "Alles verloopt vlot met het opnieuw opstarten van de vaccinaties", zegt Nele Wouters, woordvoerster van Kind en Gezin. "Dat komt vooral doordat onze teams heel veel tijd en energie hebben gestoken in het telefonische contacteren van de ouders om ze vooraf op de hoogte te brengen van de manier waarop een vaccinatieconsultatie nu verloopt.”

Door de coronacrisis waren de vaccinaties tijdelijk stopgezet. Gisteren, op 1 april, werden ze hervat. "Alle ouders zijn vooraf opgebeld om hen te briefen over hoe alles nu verloopt. Zo moet een ouder met het kind alleen komen en is het niet de bedoeling dat een grootouder ook meekomt."

Tijdens de telefoongesprekken vooraf, die soms tot een halfuur uitlopen, kunnen de ouders ook alle vragen stellen. "Iets wat dezer dagen zeer belangrijk is. Zo kunnen de ouders met hun bezorgdheden bij onze medewerkers terecht. Bezorgdheden die natuurlijk over het coronavirus gaan. De ouders voelen ook dat er naar hen geluisterd wordt, wanneer ze merken dat we tijd voor hen maken. Ze beseffen door de coronacrisis ook maar al te goed hoe belangrijk vaccinatie wel is", voegt Nele Wouters er aan toe.

Aangepaste kraamperiode

De kraamperiode in coronatijden wordt volgens de woordvoerster door de ouders ook heel anders ervaren dan gewoonlijk, omdat er nu thuis niet voortdurend kraambezoek over de vloer mag komen. "Ook in die zin is een consultatie bij Kind en Gezin welkom, zodat de ouder eens met de baby kan 'pronken'", zegt Wouters.

De woordvoerster verzekert dat alle afspraken bij Kind en Gezin die door de coronacrisis waren geannuleerd, zullen doorgaan op een later tijdstip. "Wanneer ouders nog niets gehoord hebben, dan is het kwestie van even geduld te oefenen", zegt Wouters. "Intussen staat het ouders overigens vrij om vooraf telefonisch contact op te nemen met Kind en Gezin met alle hun vragen en bezorgdheden.”

