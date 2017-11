Hertrouwen kan zonder aan de erfenis van kinderen te raken

LVA

04u11

Bron: Belga

0

Photo News Kamerlid Sonja Becq van CD&V

In nieuw samengestelde gezinnen kunnen de echtgenoten elkaar binnenkort volledig onterven ten voordele van hun eigen kinderen. Een ex kan de toekomst van een bedrijf niet meer dwarsbomen. Wie na een scheiding niet wil delen met zijn ex, moet dat al in zijn huwelijkscontract vastleggen. En kinderloze echtgenoten zullen meer van elkaar erven. Dat bericht De Tijd vandaag.