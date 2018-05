Hertog Jan gaat dicht maar topchef en sommelier verruilen drie sterren voor heel wat nieuws FT

26 mei 2018

08u18

Hertog Jan, het driesterrenrestaurant van topchef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens in Zedelgem, sluit eind december de deuren. Al wil dat niet zeggen dat beide mannen op hun lauweren rusten. Ze plannen drie nieuwe restaurants én een eventruimte. Dat zeggen ze in Het Nieuwsblad.

De Mangeleer en Boudens namen Hertog Jan in 2005 over, toen het nog een brasserie was. Een jaar later verwierven ze hun eerste Michelinster. De tweede volgde in 2009, de derde in 2011. Nu gaan ze dus nog tot december door met Hertog Jan - op 22 december verwelkomen ze er de laatste gasten.

"Maar het pand wordt niet verkocht", zeggen ze nu. In januari klonk het nog anders, toen een koper zich aanbood, maar die deal sprong wat later af. De twee dopen het gebouw nu om in 'Hoeve Hertog Jan': die kan iedereen huren voor huwelijken, seminaries, doopfeesten of andere evenementen. Een ander project is 'Bistro L.E.S.S' waar onder meer tapas gegeven wordt. Die zit nu nog in het oude pand van Hertog Jan, maar zal verhuizen naar de stad. "De onderhandelingen lopen nog, maar we willen openen in maart volgend jaar." In het gebouw waar de bistro nu huist, komt dan weer een restaurant waar de focus vooral komt te liggen op Vlaamse gerechten. En De Mangeleer en Boudens willen ook de grenzen van West-Vlaanderen over. Zo zullen ze ook een nieuwe zaak openen in Gent, mét bakkerij, patisserieshop, wijnbar én koffiehoek. Zelf zullen ze er niet in de potten roeren.