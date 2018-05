Herstructurering Electrabel verontrust Michel en Marghem: "Onaanvaardbaar" kg

25 mei 2018

19u22

Bron: Belga 1 Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) maakt zich zorgen over een herstructurering die de Franse energiegroep Engie zou willen doorvoeren bij haar Belgische dochter Electrabel. Dat zegt Marghem in een interview met de Franstalige zakenkrant l'Echo.

Na mediaberichten bevestigde Engie vorige week vrijdag dat het "verschillende opties" onderzoekt voor zijn Belgische activiteiten. België is een historisch belangrijke geografische entiteit voor de groep en Engie wil zijn bijdrage leveren aan de energietransitie in ons land, luidt het. "In dat kader analyseren we een aantal opties voor de activiteiten in België met de bedoeling de territoriale verankering te versterken", luidde het toen. Electrabel heeft aan Engie een dividend van 1,6 miljard euro uitgekeerd.

De groene oppositie vreest dat Engie de insolvabiliteit van Electrabel aan het organiseren is met het oog op het ontmantelen van de kerncentrales na de kernuitstap in 2025.

"Deze herstructurering is misschien problematisch. Daarom hebben de premier en ikzelf gezegd dat het onaanvaardbaar is. Wij verwachten wel degelijk dat Electrabel zijn verantwoordelijkheid in de ontmanteling van de kerncentrales volledig opneemt, binnen een maatschappij die de naam Engie draagt", zegt Marghem aan L'Echo.

De MR-minister geeft aan dat Engie het idee heeft geopperd om de Belgische staat aandeelhouder te maken van Electrabel. "Het plan van Engie is niet mogelijk: we hebben het idee dat de Belgische staat aandeelhouder zou kunnen zijn van dat nieuwe Electrabel afgevoerd", zegt ze.

De minister heeft Electrabel-filiaal Synatom, dat de fondsen voor de ontmanteling beheert, een brief gestuurd om te weten of de provisies voldoende zijn, zegt haar kabinet.