Herstellingskosten voor Vlooybergtoren zullen waarschijnlijk oplopen tot 90.000 euro AW

13 augustus 2018

18u03

Bron: Belga 2 De herstelling van de schade aan de Vlooybergtoren wordt geraamd op 90.000 euro. Op 30 juni liep de toren zware schade op doordat vandalen hem in brand staken. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) heeft goede hoop dat de toren in oktober terug zal kunnen opengesteld worden voor het publiek.

De Vlooybergtoren is een 13 ton wegende zwevende constructie van 11,28 meter hoog en 20 meter lang die opgebouwd is uit een geraamte van staal en sinds 2013 op de Vlooyberg prijkt. De toren raakte bij het brede publiek bekend door de Vier-serie 'Callboys'. Begin juli werden vijf personen opgepakt die verdacht worden van de feiten en die zich zullen moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank op verdenking van brandstichting bij nacht. De betrokkenen hebben inmiddels toegegeven aanwezig geweest te zijn op het moment van de feiten.

"De gemeente Tielte-Winge zal de kosten voor de herstelling terugbetaald krijgen van de verzekeraar, die deze op zijn beurt zal verhalen op de daders eenmaal zij veroordeeld zijn", aldus Rudi Beeken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de toren te verlengen en hoger op te bouwen, als statement dat "de kracht van de gemeenschap veel groter is dan van dergelijk terroristisch geweld", zei de burgemeester eerder. Beeken wou hiervoor in samenwerking met de 'Callboys' een crowdfunding organiseren. Maar omdat dit de herstelling met enkele maanden zou vertragen werd dit plan uiteindelijk afgevoerd. Tielt-Winge schreef een openbare aanbesteding uit. voor de herstelling.