Herstellingen aan de gang voor verzakt podium op Tomorrowland, optredens gaan door ADN

25 juli 2019

10u44

Bron: Belga 0 De Freedom Stage van Tomorrowland, die gisteren op de Burendag een verzakking toonde, is nog niet volledig gerepareerd. De optredens die er dit weekend zullen plaatsvinden zullen wel gewoon kunnen doorgaan, zegt Debby Wilmsen, woordvoerder van het festival. Wilmsen benadrukt dat de veiligheid van de festivalgangers dit weekend gegarandeerd is.

Gisteren mochten de buurtbewoners van het festival de sfeer komen opsnuiven op Burendag. Het plafond van het Freedompodium toonde toen plots een verzakking. Niemand geraakte gewond, maar de overdekte dancehall werd wel afgesloten voor de buurtbewoners. De plannen van het buurtfeest werden lichtjes bijgestuurd.

Herstelling

Dat zou echter niet het geval mogen zijn morgen, wanneer het festival voor het tweede weekend uit de startblokken schiet. "Alle optredens op de Freedom Stage gaan sowieso door, daar is geen probleem", aldus Wilmsen. De oorzaak van het incident is echter nog niet bekend. Of het podium in zijn oude vorm hersteld zal worden en of het er anders zal uitzien is ook nog niet bekend, maar de technici stellen alles in het werk om het podium zo snel mogelijk te herstellen, verzekert Wilmsen.

Geen gevaar

Verder benadrukt ze dat er geen gevaar is voor de festivalgangers om de dj-sets bij de Freedom Stage bij te wonen. "De veiligheid van onze festivalgangers is uiteraard onze prioriteit." Dit weekend spelen grote namen als Eric Prydz met zijn holografische show er, net als Bob Sinclar en Armin van Buuren.

Hitte

Daarnaast heeft het festival enkele maatregelen genomen voor de extreme hitte die wordt voorspeld. Vanmiddag komen de kampeerders namelijk aan op de Dreamville-camping van Tomorrowland. "Wij hebben zoals vorig jaar enkele maatregelen genomen tegen de hitte en hebben vandaag alle festivalgangers een e-mail gestuurd waarin we hen vragen genoeg rust te nemen en zonnecrème mee te nemen", zegt Wilmsen.

Festivalgangers die iets minder goed voorbereid zijn, kunnen op het festival ook zonnecrème verkrijgen of vertoeven in de extra schaduwplekken, shelters of onder de parasols die het festival heeft voorzien.

